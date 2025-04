Mozilla prepara uma alternativa ao Gmail com o Thundermail

Conhecida como uma gigante da Internet, a Mozilla é bem conhecida pelo Firefox e pelo Thunderbird. Este cliente de email poderá em breve ter novidades, com a Mozilla a preparar uma alternativa ao Gmail com o Thundermail. A grande questão, para além do que vai oferecer, é se conseguirá rivalizar com esta proposta da Google.

Mozilla prepara uma alternativa ao Gmail

O cliente de e-mail de código aberto da Mozilla, Thunderbird, tem planos começar a oferecer aos utilizadores um serviço de email com os seus próprios endereços de e-mail personalizados @thundermail.com através de um novo serviço Thunderbird Pro.

O Thundermail ainda está numa fase inicial de desenvolvimento e não é claro quando será lançado ou quanto custará. O que sabemos até agora é que estará disponível em versões gratuitas e pagas.

O serviço oferecerá mais do que apenas e-mail, pelo menos para aqueles que estão dispostos a pagar por características adicionais. Aqui devem incluir-se ferramentas como um gestor de agenda, ferramentas de partilha de ficheiros e assistência de IA através do “Thunderbird Assist”.

Segundo revelou a Mozilla, o plano é ter uma oferta semelhante ao Gmail. Querem criar para que um ecossistema alternativo 100% de código aberto e que respeite a liberdade. A ideia da empresa, como revelou Ryan Sipes, diretor administrativo da Thunderbird, é que este esteja disponível para todos os que quiserem usar este novo serviço.

Thundermail será muito mais que um email

Este responsável da Mozilla está convicto de que tudo isto deveria ter feito parte do universo Thunderbird há uma década. Ainda assim, como revela, este será o momento certo e é melhor tarde do que nunca.

Como referido, a Mozilla está ainda num ponto inicial de desenvolvimento e ainda não existe nada que possa ser testado. Ainda assim, todos os interessados em experimentar os serviços do Thunderbird Pro, incluindo o Thundermail, podem inscrever-se na lista de espera que foi já disponibilizada para esse fim.

Mesmo que o Thunderbird tenha abrandado as novidades, a Mozilla não parou de apostar neste seu cliente de email. A chegada ao Android foi uma das mais importantes novidades dos últimos tempo, mas agora tudo parece mudar. Será que conseguirá fazer frente ao Gmail e ao que a Google oferece?