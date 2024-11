Thunderbird: um dos melhores clientes de email chegou para todos no Android

A Mozilla tem no mercado alguns dos melhores software para usar a Internet. Todos conhecem o Firefox, mas há muitas mais propostas. Uma das mais interessantes é o Thunderbird, um dos melhores clientes de email disponíveis. Esta proposta chega finalmente ao Android na sua forma final e acessível a todos.

Um dos melhores clientes de email chegou ao Android

Há dois anos que os utilizadores esperavam pela versão Android do popular cliente de email Thunderbird. Este excelente cliente de e-mail e produtividade está finalmente disponível nos dispositivos Android, acessível a todos. Em 2022, a equipa por trás do Thunderbird iniciou os seus trabalho e anunciou que estava a colocar o K-9 Mail sob a sua proteção, com uma ideia única.

O plano era mudar a marca do popular cliente de e-mail de código aberto para Android e assim torná-lo o Thunderbird para este sistema operativo móvel. A Mozilla admite que demorou um pouco mais do que o esperado, mas o lançamento da versão estável, feita agora, é o culminar de todo o seu trabalho ao longo dos últimos meses.

O que conhece do Thunderbird está presente

Claro que a razão para este atraso é simples e foi revelada. A Mozilla tinha declarado antes que o principal problema era descobrir quais as características que queria adicionar ao K-9. Isto, claro, antes da reformulação da marca. A implementação de muitos destes recursos demorou assim mais tempo do que o pretendido.

A primeira versão estável chega apenas um mês após o lançamento da versão beta. Quem estiver a usar a versão desktop da aplicação, pode aceder à página de suporte da Mozilla para saber como importar as suas definições. Esta página de suporte também explica como os utilizadores do K-9 Mail podem importar as suas definições para a nova aplicação.

Mozilla aposta em todas as áreas importantes

Atualmente, as aplicações Thunderbird e K-9 Mail estão ambas listadas na Play Store e disponíveis para download. Não está claro se a Mozilla acabará por remover a aplicação K-9, mas espera-se que isso aconteça em algum momento no futuro. Assim, é importante que os utilizadores façam a migração antes que esse passo seja dado.

A chegada do Thunderbird ao Android é um passo importante. A Mozilla traz mais uma das suas excelentes aplicações para o sistema da Google, alargando a sua presença e dando aos utilizadores da versão desktop o acesso a uma interface que já conhece e que se habituou a usar.