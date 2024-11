Elon Musk já definiu o próximo objetivo ambicioso da SpaceX para os testes da Starship

Elon Musk esta no centro da corrida ao espaço e a SpaceX têm-se mostrado como a empresa que mais tem conseguido evoluir num curto espaço de tempo. Com os Falcon 9 a voarem já de forma constante, há agora um foco na Starship. Os planos para os próximos testes já existem e em breve querem testar uma das manobras mais arriscadas, mas das mais essenciais para o futuro.

Elon Musk definiu próximo objetivo da SpaceX

A SpaceX fez história com o foguetão Starship que recentemente apanhou em pleno voo. A empresa, que foi a primeira a quebrar os padrões com a sua tecnologia de vaivém reutilizável, está a perseguir um novo objetivo. Elon Musk continua a produzir projetos que afetam profundamente todos os setores com empresas como a Tesla e a SpaceX. Nesse sentido, a SpaceX tentará realizar um reabastecimento em órbita.

A SpaceX começou a trabalhar para testar o reabastecimento em órbita de um Starship para outro em órbita. A NASA e a SpaceX iniciaram os preparativos para uma viagem à Lua e a NASA contratou a empresa de Elon Musk para a missão Artemis 2. No entanto, um dos aspetos-chave desta missão lunar é que a Lua servirá de estação base para as viagens a Marte.

Neste sentido, a NASA trabalha também para estabelecer uma estação espacial na órbita lunar. É exatamente para isso que a SpaceX quer a sua tecnologia de reabastecimento. Isto também permitirá que uma nave aterre na superfície lunar sem tripulação.

Testes da Starship provam reabastecimento em órbita

A SpaceX e a NASA procuram agora ir ainda mais longe no que diz respeito ao transporte lunar de carga e passageiros. A quantidade atual de combustível limita o número de astronautas que viajam para a Lua e para a Estação Espacial Internacional. Esta carga transportada para a Estação Espacial é também um dos fatores que reduzem a quantidade de combustível. Com o reabastecimento será possível transportar mais carga e realizar viagens espaciais mais longas.

Com esta nova tecnologia de reabastecimento, a NASA e a SpaceX vão ultrapassar um limiar importante nas viagens a Marte. A SpaceX entrou recentemente na agenda com o foguetão Starship que apanhou no ar. Claro que a SpaceX planeia usar o foguetão Starship para as viagens a Marte.

A empresa iniciará os testes de reabastecimento no ar a partir de março de 2025. Segundo o comunicado de um responsável da NASA, estes testes deverão terminar no verão de 2025. Segundo os especialistas, a tecnologia de reabastecimento em órbita é um passo importante para tornar ambas as Missão Artemis Moon e viagens a Marte possíveis.