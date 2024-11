E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, demos conta de vários lançamentos da Apple como os novos iMac, iMac mini e MacBook Pro, falámos de vários avanços na ciência, do lançamento dos novos Xiaomi 15 e 15 Pro, e muito mais.

A Fiido anunciou hoje o lançamento da Fiido C11 Pro, uma versão melhorada do modelo C11, muito popular entre os utilizadores. Projetada com base no feedback dos ciclistas, a Fiido C11 Pro oferece uma maior autonomia, potência eficiente e um controlo preciso.

A Apple gravou um vídeo, uma espécie de keynote a focar-se no novo iMac com M4, equipado com Apple Intelligence e em novas cores.

No evento "N Day 2024", realizado no passado dia 25 de outubro, a divisão N de alto desempenho da Hyundai Motor Company apresentou o RN24, um Rolling Lab de próxima geração que demonstra as possibilidades dos veículos elétricos (VE) de alto desempenho do futuro.

Da China, o mundo já recebeu as novidades da Xiaomi, com destaque para os mais recentes smartphones de topo da marca. Num evento com cerca de três horas e meia, a empresa mostrou os novos Xiaomi 15 e Xiaomi 15 Pro, bem como a versão mais recente do seu sistema operativo, tablets, relógios e até eletrodomésticos. O carro SU7 Ultra já, também, oficial!

A Xiaomi teve muitos motivos para celebrar. Por um lado, a apresentação de muitas novidades no mercado dos smartphones, com argumentos de peso. Por outro, revelou uma verdadeira bomba para reforçar a sua aposta no mercado automóvel: o Xiaomi SU7 Ultra.

Com os planos de transição energética, importa melhorar métodos e abordagens, no sentido de tornar os carros elétricos mais apetecíveis. Assim sendo, a Stellantis investiu 29,5 milhões de dólares numa tecnologia inovadora de túnel de vento, por forma a melhorar a aerodinâmica destes veículos.

Numa semana repleta de lançamentos, a Apple deixou uma das melhores novidades para o final: o MacBook Pro, o seu portátil topo de gama, que chega com o potente M4.

O desenvolvimento de robôs para a indústria tem vindo a ganhar novas formas nos últimos anos. As capacidades que adquiriram tornam-nos quase capazes de substituir os humanos e assim otimizar a produção. A Boston Dynamics tem estado na vanguarda destes desenvolvimentos e agora mostrou o mais recente desenvolvimento no Atlas, que já consegue escolher e mover peças de automóveis por conta própria.

Não, ainda não foi desta que ficou adormecida para sempre, mas começa a dar mais problemas. A NASA restabeleceu a ligação com a Voyager 1 depois de um sistema de proteção de avarias ter levado a nave espacial a desligar um transmissor.

Seja por necessidade ou por preferência, caso o mar venha a ser casa, há já empresas a trabalhar em opções. O Arkup 50 é uma casa flutuante, que usa as suas pernas para ficar acima das ondas. Nela, reina a estabilidade.

A Via Láctea ainda guarda muitos segredos sobre o Universo. E a humanidade, apesar de já ter alguma informação, percebe que nada ou quase nada sabe. Por exemplo, desconhecia uma pequena estrela de neutrões capaz de girar sobre o seu eixo 716 vezes por segundo!

Investigadores da Autoridade Florestal do Ruanda identificaram duas espécies de árvores que são promissoras na produção de eletricidade limpa e sustentável, com o objetivo de levar energia a áreas isoladas do país.

Será que um dia mais tarde os "robôs com consciência" irão ofender-se deste bullying que os humanos fazem aos robôs? Bom, pelo menos fica já o pedido de desculpa por parte de quem o faz, até porque foi tudo em nome da ciência!

Estamos a ver paulatinamente os robôs e a inteligência artificial tomarem os lugares outrora ocupados por humanos. Não tenhamos dúvidas, todos seremos substituíveis... até numa orquestra!