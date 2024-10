É oficial! A Apple Intelligence chega à UE na primavera de 2025

O iOS 18.1 traz uma novidade há muito esperada para o iPhone e outros dispositivos: a Apple Intelligence. Já disponível noutros mercados, a Apple confirmou que chegará à União Europeia (UE) na primavera de 2025.

Apple Intelligence chega à UE em 2025

A Apple Intelligence tornou-se oficial com o lançamento do iOS 18.1. Incorpora as primeiras características desta nova IA integrada, como a interface Siri melhorada, resumos de notificações, artigos no Safari e e-mails na aplicação Mail.

Além disso, inclui um novo modo de concentração e outras inovações destinadas a melhorar a experiência do utilizador. No entanto, atualmente estas funcionalidades estão disponíveis apenas para utilizadores nos Estados Unidos e em inglês. Uma das principais incógnitas dos utilizadores fora dos Estados Unidos era quando a Apple Intelligence chegaria à UE e noutras línguas.

Esta dúvida foi esclarecida agora, num comunicado oficial da Apple. Neste, a empresa anunciou que as funções Apple Intelligence estarão disponíveis na UE a partir da primavera de 2025, concretamente no mês de abril.

Limitado o acesso por agora ao iPhone e iPad

No entanto, há algo a ter em conta. Como apenas o iPhone e o iPad são afetados pela legislação anti-concocrrência da UE, os utilizadores de Mac já podem experimentar a Apple Intelligence na UE com o macOS 15.1. A empresa refere que "com o macOS Sequoia 15.1, os utilizadores de Mac da UE podem aceder à Apple Intelligence em inglês americano. Em abril, as funcionalidades da Apple Intelligence começarão a ser distribuídas aos utilizadores de iPhone e iPad na UE".

A Apple Intelligence será lançada para utilizadores na UE durante a primavera de 2025, coincidindo também com o suporte em vários outros idiomas. Desta forma, será possível utilizar funções como a nova interface Siri e ferramentas avançadas de escrita que permitem realizar ações com texto, como reescrever, extrair pontos-chave, resumir ou modificar o tom das mensagens.

Na primavera, a Apple Intelligence atingirá o seu pico com a última atualização da Siri, que integrará novas funcionalidades de reconhecimento contextual. Isto permitirá à Siri identificar o conteúdo do ecrã e compreender melhor o contexto dos pedidos do utilizador, otimizando a interação e facilitando o manuseamento mais intuitivo do dispositivo.