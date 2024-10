Netflix muda para sempre graças ao “Moments”, a novidade para partilhar momentos especiais

Sendo o serviço de streaming mais usado na Internet, a Netflix tem procurado reinventar-se e trazer novidades às suas apps. Isso tem sido visto ao longo dos últimos anos e agora tem mais uma expressão. Os “Moments” querem mudar a forma de usar este serviço, chegando para partilhar os momentos especiais.

A nova experiência que chega à Netflix é já conhecida de outras plataformas, pelo que para muitos utilizadores não é nada totalmente novo. Para outros, contudo, é uma novidade. E aqui surge o interessante desta nova função, por ser uma das plataformas mais utilizadas em todo o planeta e para todo o tipo de utilizadores.

A Netflix está a lançar a nova funcionalidade chamada “Moments”, que permite guardar, partilhar e rever determinadas cenas de séries e filmes da plataforma. Aquele momento especial de uma série ou uma panorâmica de um dos documentários sobre a natureza da plataforma pode agora ser partilhado de forma simples.

Quando o utilizador vir uma cena que queira guardar ou partilhar, basta clicar no botão “Moments” no ecrã. Este fragmento de vídeo será guardado no separador “My Netflix”. A experiência baseia-se em poder regressar aos momentos guardados no telemóvel sempre que o utilizador desejar. E a plataforma avisa que os episódios e filmes começarão a ser reproduzidos a partir das cenas marcadas quando o utilizador quiser voltar a reproduzi-los.

Claro que a sua utilização é ideal para partilhar momentos nas redes sociais ou nas conversas na Internet. Na verdade, outro dos seus objetivos é que os utilizadores partilhem conteúdo da Netflix para incentivar outras pessoas a ver as séries ou novos filmes lançados na plataforma.

Outro aspeto a ter em conta sobre esta função é que, como os conteúdos podem ser guardados no separador “My Netflix”, quando não for o melhor momento para partilhá-los, estes podem ser resgatados a qualquer momento. Na verdade, podem ser partilhados no mesmo separador onde foram guardados.

O Netflix “Moments” já começou a ser lançado na app para o iOS e nas próximas semanas será para o Android. Outro ponto interessante sobre o anúncio da plataforma no seu site é que a ideia é melhorar esta experiência para a ampliar com mais funções, embora não tenha sido divulgado quaisquer detalhes sobre como será feito.