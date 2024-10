Volkswagen: com o potencial fecho das fábricas na Alemanha, como fica a Autoeuropa?

A Volkswagen tem planos de reestruturação, na Alemanha, com o potencial encerramento de três fábricas a inquietar os funcionários e a surpreender a indústria. Com esta possibilidade em cima da mesa, como fica a Autoeuropa, em Palmela?

Conforme informámos, Daniela Cavallo, chefe do conselho de trabalhadores e membro do conselho de supervisão da Volkswagen, partilhou que a empresa planeia encerrar, pelo menos, três fábricas, na Alemanha, bem como aplicar cortes salariais universais de 10% na principal marca e reestruturar as restantes fábricas no país.

Apesar da informação partilhada, na segunda-feira, num discurso perante centenas de trabalhadores da Volkswagen, em Wolfsburg, a administração da empresa ainda não confirmou oficialmente os supostos planos de reestruturação.

Caso os planos se confirmem e concretizem, esta será a maior reestruturação da Volkswagen em décadas de história, na Alemanha.

Autoeuropa é o maior investimento estrangeiro em Portugal

Num comunicado enviado à SIC, o Grupo Volkswagen disse que "não entra em especulações acerca de negociações confidenciais com a comissão de trabalhadores".

Além disso, conforme apurado, "as atuais negociações dizem apenas respeito às fábricas alemãs, por implicarem custos muito superiores aos das fábricas do grupo noutros países".

A Volkswagen possui unidades de produção em 14 países, nomeadamente, em Portugal. De nome Autoeuropa, a fábrica, em Palmela, é o maior investimento estrangeiro no país, sendo uma fábrica de automóveis multiproduto e multimarca, de onde sai, por exemplo, o T-Roc.

Apesar dos potenciais planos para a Alemanha, Rogério Nogueira, coordenador da Comissão de Trabalhadores da Volkswagen Autoeuropa, assegurou, no início de setembro, que "não prevemos algum tipo de dificuldades ou corte de produção aqui em Palmela", segundo a SIC.