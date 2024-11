Novo BYD TANG 100% elétrico chega a Portugal por 61 mil euros

A BYD, fabricante líder mundial de veículos movidos a novas energias (EV+PHEV), apresentou o Novo BYD TANG 100% elétrico, cumprindo um papel significativo na oferta de um modelo apelativo para famílias que escolhem um futuro mais sustentável.

Novo BYD TANG tem 530 km de autonomia....

O espaçoso BYD TANG de 7 lugares oferece caraterísticas premium e um carácter prático e versátil, tornando-o um modelo apelativo para as famílias portuguesas. Utiliza a revolucionária Blade Battery de 198.8 kWh e tecnologia EV pioneira para uma segurança excelente, elevada eficiência energética e uma elevada autonomia (530km WLTP combinado);

O novo BYD TANG foi galardoado com a classificação de 5 estrelas nos testes de segurança Euro NCAP. Foi concebido com uma segurança passiva e ativa líder na indústria, sustentada pelo avançado Sistema de Assistência à Condução Inteligente da BYD.

O Novo BYD TANG traz um estilo moderno e distinto à linha europeia de veículos de passageiros da BYD, apresentando a última geração do design exterior Dragon Face da BYD com linhas marcantes e uma aparência altamente contemporânea. O conforto, a versatilidade e a conveniência são prioritários no interior, com lugares para sete adultos, espaço de bagagem líder na sua classe e um interior de qualidade superior com equipamento de luxo inteligente e tecnologia digital contemporânea.

O Novo BYD TANG está disponível em Portugal na versão Flagship com preço a partir de 61.056,91€ + IVA.