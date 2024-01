Gigante de aluguer Hertz vai vender 20 mil elétricos e optar por carros a gasolina

Atualmente muito se tem falado dos veículos elétricos e se apregoa que estes serão os carros que vão dominar as estradas num futuro bem próximo. Mas não existe ainda um consenso na opinião dos utilizadores sobre este tema. E de acordo com as mais recentes notícias, a popular empresa de aluguer de carros Hertz vai vender cerca de 20 mil elétricos, onde se incluem modelos da Tesla, e optar por veículos movidos a gasolina.

Hertz troca elétricos por carros a gasolina

De acordo com as notícias avançadas pela Reuters, a empresa de aluguer Hertz Global Holdings vai vender cerca de 20 mil dos seus carros elétricos, onde se incluem os populares Tesla, de toda a sua frota nos Estados Unidos da América. Esta decisão acontece passados perto de dois anos desde que a montadora celebrou um acordo para que a empresa disponibilizasse os seus VEs para aluguer.

Por sua vez, Hertz disse nesta quinta-feira (11) que vai optar pelos tradicionais carros movidos a gasolina. Entre os principais motivos para esta decisão estão as despesas mais elevadas relacionadas com colisões e danos com os veículos elétricos.

Esta alteração contraria então os objetivos iniciais da empresa de aluguer, a qual pretendia converter 25% da sua frota para carros elétricos até ao final deste ano de 2024. Contudo, já no ano passado, o CEO da Hertz, Stephen Scherr, havia alertado na JPMorgan Auto Conference para algumas preocupações com o aumento das despesas relativas aos carros elétricos, nomeadamente aos modelos Tesla de Elon Musk.

Depois deste anúncio, as ações da empresa caíram cerca de 4%, enquanto que as ações da Tesla baixaram perto de 3%. Por outro lado, a Hertz espera um valor de 245 milhões de dólares em encargos relacionados com despesas de depreciação da venda de veículos elétricos no quatro trimestre de 2023.

Adam Jonas, analista da Morgan Stanley, disse que embora haja uma experiência gratificante de poupança de combustíveis quando falamos de um VE, a verdade é que existem "custos ocultos na propriedade de um elétrico".

