A presença constante dos smartphones e dos smartwatches fazem deles ferramentas essenciais no dia a dia. A Google está agora a cimentar esse cenário ao dar aos seus relógios inteligentes uma capacidade extra. Os smartwatches com o Wear OS já podem apresentar aos utilizadores os cartões de embarque nos aeroportos, algo que se soma à capacidade de adicionar estes bilhetes aos smartphones Pixel.

Cartões de embarque nos smartwatches Wear OS

A Google está a aumentar as capacidades do seu sistema dedicado aos smartwatches, melhorando algumas áreas que necessitavam de uma atenção especial. Estas permitem que o utilizador dispense o seu smartphone e assim tenha tudo presente no pulso.

Segundo está a ser revelado, há uma novidade silenciosa, que veio através da Carteira da Google. Esta passou a mostrar nos relógios os cartões de embarque para viagens de avião num simples alerta, que depois dá acesso ao utilizador ao código QR que deve ser lido.

Tudo está na carteira da Google para o Android

Naturalmente que esta novidade depende do utilizador ter adicionado o bilhete à Carteira Google no smartphones com Android. Este é ainda um exclusivo dos Pixel e que tem uma forma simples de ser realizado, com a leitura do código QR pelo smartphone.

Dos relatos feitos, esta mensagem apresentada nos smartwatches é específica e de fácil interpretação para os utilizadores. Indica que está presente o "Cartão de embarque para seu voo para [AEROPORTO]". Os utilizadores devem carregar na mensagem e assim ver o cartão de embarque que precisam.

Uma atualização que veio de forma silenciosa

A Google trouxe em dezembro o suporte para cartões de fidelidade. Estes eram apenas para programas simples de adesão e outros passes. Foram excluídos cartões COVID, cartões de seguros de saúde e passes privados. Aparentemente trouxe mais de forma discreta e não anunciada.

Esta é uma excelente adição que a Google traz para a Carteira do Android e, em especial, para os smartwatches com Wear OS. Estes ganham novas capacidades que assim complementam o que os smartwatches já oferecem e que usamos no dia a dia.