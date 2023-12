A Google procura elevar ainda mais o Android e para isso tem de apostar nas suas próprias apps, como o Google Maps. Estas são das principais propostas que podem ser usadas e também aquelas que os utilizadores mais usam. A provar isso, surge agora uma novidade no Google Maps que dará uma ajuda única a quem usar o Android Auto.

São muitas as melhorias que a gigante das pesquisas tem dado ao Google Maps. Estas procuram ser lançadas de forma global, alcançando todas as plataformas onde este serviço está presente, para assim serem verdadeiramente universais e estarem acessíveis a todos.

Ainda assim, nem todas conseguem ser verdadeiramente acessíveis a todos, muitas vezes por limitações das plataformas ou por estarem em outra linha de desenvolvimento. Um exemplo disso é agora o foco de uma novidade para o Android Auto, mas que finalmente chegou e está pronto para ser usado por todos os que usam o Google Maps.

Falamos da marcação da localização do estacionamento, que a Google trouxe para o Maps em 2017. Este permite gravar o ponto onde o utilizador deixou o carro, sendo assim muito mais simples retornar a este ponto quando pretender fazer a viagem de regresso.

Nas versões mais recentes do Google Maps para Android Auto, a gigante das pesquisas adicionou discretamente um novo botão que permite gravar o local de estacionamento quando chegar a um destino. Aparece quando navega para um destino específico e aparece no ecrã aquando da chegada a esse ponto.

Para fazer a memorização esse ponto, basta tocar no botão "Guardar estacionamento" que surge no cartão associado a esse mesmo local. Isso irá guardar as informações na conta do utilizador e poderá até resultar num lembrete que será apresentado no dia seguinte no smartphone Android.

Esta é uma excelente novidade e uma ajuda única que a Google traz para o Maps e para o Android Auto. De forma simples e direta, o utilizador só necessita de marcar esse ponto, diretamente no carro, para ter um regresso mais descansado e sem qualquer preocupação.