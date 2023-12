Um dos ícones mais conhecidos, nem sempre pelas melhores razões, é o famoso BSOD. Este famoso ecrã azul surge sempre que surgem problemas, mas tenta auxiliar os utilizadores com informação útil. Esse mesmo BSOD vai agora passar também para o Linux, onde dará informações de erro e ser muito mais útil para os utilizadores.

O BSOD do Windows vai chegar ao Linux

Depois de muitos anos no Windows, e com várias alterações apresentadas nas últimas versões deste sistema, o BSOD dará mais um salto. Será o Linux a receber esta próxima transição, procurando oferecer a mesma utilidade que tem atualmente no sistema da Microsoft.

É conhecido Systemd, um pacote de software amplamente utilizado em distribuições Linux, que irá trazer o BSOD para este sistema. Este adotará as mesmas mensagens de bloqueio ao estilo do que temos atualmente no BSOD. A mudança chega através da versão 255 como um componente chamado "systemd-bsod", como pode ser visto no changelog desta versão.

Assim como no Windows, o erro Ecrã Azul da Morte aparecerá no Systemd se um erro atingir o nível "LOG_EMERG", inutilizando o sistema operativo. Não há ainda uma captura de ecrã que mostre a mensagem de erro ou uma explicação de por que ela está a ser apresentada.

A forma do Systemd mostrar os erros do sistema

Os programadores do Systemd revelaram que as mensagens de erro ficarão azuis e mostrarão a falha de arranque. A somar a esta informação, o BSOD terá também um código QR que servirá para informar o utilizador sobre natureza do problema que acaba de acontecer.

É curiosa a decisão dos programadores em usar o BSOD, dada a sua fama. Além disso, o Linux já possui a sua própria versão de uma mensagem de erro conhecida como "kernel panic". Ainda assim, a adição do código QR pode tornar mais fácil para os utilizadores resolverem erros graves no sistema operativo.

Caso avance, este terá um impacto grande. O Systemd é atualmente usado em muitas distribuições Linux, incluindo Fedora, Debian, Arch e Red Hat. No entanto, o Systemd também poderá abandonar a abordagem BSOD. As notas de lançamento dizem claramente que é "experimental e a sua interface pública está sujeita a alterações".