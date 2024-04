Se tem problemas com o Android Auto e o WhatsApp é melhor atualizar já estas apps

AS novas versões do WhatsApp não têm estado isentas de problemas e de falhas pouco normais. A Google procura tratar destas situações, mas nem sempre a culpa é sua. Uma nova situação descrita revelou problemas ao enviar mensagens dentro do WhatsApp no Android Auto. A solução chegou e bastará atualizar as apps do Android Auto e WhatsApp.

Novo problema com o Android Auto

Infelizmente, não são incomuns os problemas com o Android Auto, quer nas apps, quer diretamente no próprio sistema de ligação aos carros da Google. Estes acabam por ser resolvidos, mas por vezes este processo demora muito tempo, impedindo os utilizadores de usarem esta solução a 100%.

Uma nova questão foi revelada esta semana e dava conta de novos problemas com o WhatsApp e o Android Auto. As mensagens que eram ditadas pelos utilizadores simplesmente não eram entregues, mesmo dado indicações de que tudo estaria ok com o envio.

Falhas a enviar mensagens no WhatsApp

Claro que os utilizadores começaram a reportar o problema e tentar encontrar uma solução imediata para esta questão. Isso foi visto tanto no Reddit como nos fóruns da Google dedicados ao Android Auto. A queixa era comum a tos em todas as situações.

A grande novidade foi, entretanto, revelada no fórum da Google e propagada por todos. Todos os problemas foram confirmados pela Google e garantido que a iriam tratar de forma rápida. Este era causado pelo próprio WhatsApp e a mais recente versão (2.24.9.16 ) resolvida a situação que era relatada.

Comment

byu/ClearlyNoSTDs from discussion

inAndroidAuto

Google assumiu e falha está resolvida

Ao mesmo tempo, a Google também aproveitou e lançou uma nova versão do Android Auto. Esta resolve alguns problemas identificados nesta app e que assim fica ainda melhor para os utilizadores usarem para interligar o seu smartphone com o carro.

Mais uma vez a Google tomou as rédeas do Android Auto e tratou de todos os problemas que existiam. Ao mesmo tempo, a gigante das pesquisas acabou por influenciar os programadores e levou a que estes tratassem também dos problemas identificados pela imensa comunidade deste sistema operativo.