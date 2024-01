O Android agora já permite transferir os eSIM entre os seus smartphones

Os eSIM são cada vez mais usados e isso traz novos desafios para as fabricantes de smartphones. Estes são simples de usar e dispensam a utilização de suportes físicos, mas têm um inconveniente bem identificado. A sua transferência para um novo equipamento não é simples. A Google focou-se neste problema e no Android 14 já se consegue transferir eSIM entre os seus smartphones.

Google quis resolver um problema do Android

Há vantagens inegáveis em usar um eSIM e não um cartão SIM. Para além de dispensar a troca física de um cartão para mudar de planos ou de operadora, tudo pode ser gerido facilmente com recurso a software ou ao sistema operativo do próprio smartphone.

Claro que se isso é óbvio, não é simples a troca entre smartphones ou dispositivos é tudo menos fácil. Ao ter de se repetir o processo de configuração, isso por vezes implica muitas vezes a deslocação a uma loja para ler um simples código QR. Há ainda a possibilidade de repetir tudo no software do operador.

A Google já olhava para este problema no Android, querendo simplificar o processo numa troca de smartphone. Os rumores e a informação não oficial já existia, mas só agora foi possível usar esta novidade que simplificará este processo, eliminando qualquer configuração.

Simples transferir eSIM entre smartphones

Inicialmente visto por alguns utilizadores do Android quando o Pixel 8 foi lançado, ainda se julgava ser algo exclusivo para os smartphones da Google. Afinal, e agora que muitos mais configuram o Galaxy S24, ficou claro que afinal esta possibilidade de transferir os eSIM está generalizada.

O processo é simples e basta lançar a ferramenta para o processo ser iniciado. Em ambos os smartphones será apresentada informação e com a simples leitura de um código QR o eSIM é transferido entre dispositivos Android, sem qualquer passo adicional a ser pedido.

A implementação deste recurso representa um avanço no suporte eSIM por parte do Android. Permite a transferências de eSIM entre qualquer smartphone com o sistema da Google. Ainda depende do suporte da operadora, mas certamente que será alargado para ser acessível e todos e de forma simples e rápida.