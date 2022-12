5 vantagens de utilizar um smartphone compatível com eSIM

Os fabricantes de smartphones estão a caminho da adoção do eSIM em larga escala. Como resultado, o que era considerado uma tecnologia futura há alguns anos está rapidamente a generalizar-se. Hoje em dia, já existem modelos do iPhone 14 que dependem exclusivamente do eSIM, eliminando completamente a necessidade de um cartão tradicional. Embora os fabricantes de smartphones Android sejam mais cautelosos na sua abordagem, cada vez mais marcas estão a abraçar esta tecnologia.

Portanto, descubra 5 vantagens do uso da mesma.

O que é um eSIM?

Um eSIM é um SIM (Subscriber Identification Module) que armazena informações para identificar e autenticar assinantes de um serviço telefónico. O especial aqui é o "embedded", ou seja, não é algo físico, mas sim incorporado no telemóvel.

Por outras palavras, o eSIM é muito semelhante ao SIM normal - faz um trabalho semelhante - mas é incorporado como um chip na 'Motherboard' do seu smartphone. No entanto, ao contrário do seu SIM físico, que pode trocar, um eSIM é fixo e faz parte do seu smartphone.

No entanto, isto não significa que não possa mudar de eSIM. Simplesmente não terá de abrir a entrada lateral do seu smartphone para o fazer. Em vez disso, uma chamada telefónica para a sua operadora, digitalizar um código QR, ou ajustar algumas definições é tudo o que precisará.

Vantagens da utilização de um Smartphone compatível com eSIM

Quais são as vantagens de obter um smartphone compatível com eSIM? Ou talvez um smartphone que apenas é compatível com ele? Deixamos algumas para que, no futuro, e se vier a precisar, já esteja dentro da matéria e possa recomendar aos seus amigos e familiares.

1. Mais fácil de trocar, em geral

Uma das atrações dos dispositivos compatíveis com eSIM é a facilidade de comutação. Embora o eSIM esteja incorporado num smartphone pelos fabricantes, a sua informação é facilmente regravável. São necessários apenas alguns passos simples para reescrever esta informação, tornando possível a comutação para os dados telefónicos da próxima operadora. Isto elimina o tempo de espera por um SIM físico.

Mas isso não é tudo. Segundo a Apple, mais de 400 operadoras em 190 países e regiões apoiam o eSIM. Isto significa que os viajantes internacionais desfrutarão de uma transição sem problemas para as operadoras locais, evitando ao mesmo tempo taxas de roaming.

2. Armazenamento seguro de múltiplos eSIMs

Os dispositivos compatíveis com eSIM como o iPhone 14 podem armazenar até oito eSIMs. Enquanto apenas dois podem estar ativos simultaneamente, pode possuir e armazenar tantos números móveis quantos desejar. Tudo o que terá de fazer é armazená-los como um perfil e mudá-los para ele sempre que quiser. Em áreas onde tem fraca cobertura de certas operadoras e cobertura mais forte de outras, sentir-se-á melhor sabendo que pode facilmente mudar para uma operadora com melhor receção local.

Naturalmente, é também uma oportunidade perfeita para escolher o melhor plano a partir de múltiplas operadoras. Se uma operadora tem melhores planos de voz e a outra tem melhores planos de dados, pode sempre mudar para aquela com a melhor oferta para as suas necessidades.

3. Melhor para defender o smartphone do pó e da água

Quando a Apple matou a entrada de auscultadores de 3,5mm nos iPhones em 2016, surgiram muitas críticas. Anos mais tarde, acontece que a remoção de uma entrada extra onde a água podia entrar para o seu smartphone não calhou assim tão mal. Isto tornou os seus dispositivos verdadeiramente à prova de água.

Os smartphones eSIM também significam menos entradas no seu smartphone, melhor proteção contra pó e humidade, e potencialmente menos uma causa de avarias frequentes.

4. Um eSIM ocupa menos espaço físico nos Smartphones

Nos smartphones, cada centímetro faz a diferença. Uma polegada extra de espaço pode ser a diferença entre um fabricante que utiliza uma bateria maior e de melhor desempenho ou uma mais pequena com menos capacidade. eSIMs são chips muito pequenos, muito mais pequenos do que um SIM tradicional.

Consequentemente, os dispositivos compatíveis apenas com eSIM libertam espaço adicional para os fabricantes trabalharem com eles. Embora seja deixado ao fabricante decidir o que fazer com o espaço libertado, poderia ser uma boa oportunidade para incorporar um chip extra, um sensor, ou uma bateria maior.

5. Facilidade de rastreio do seu dispositivo

Uma vez que os eSIMs não são como os SIMs tradicionais que se podem trocar fisicamente, os criminosos terão mais dificuldade em se livrarem do seu eSIM se o seu dispositivo for roubado. Isto pode potencialmente tornar um smartphone perdido mais fácil de localizar. Embora seja possível que o feitiço se vire conta o feiticeiro, devido à possibilidade de ser usado contra si, sem dúvida que acrescenta uma camada extra de proteção ao seu smartphone.

