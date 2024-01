Microsoft está a renovar o processo de instalação do Windows 11 com muitas mudanças

A Microsoft já mostrou que quer mudar muito com o Windows 11. Este seu sistema operativo vai continuar a acumular novidades e alterações que os utilizadores precisam e que têm pedido ao longo dos anos. Uma nova mudança chega, desta vez para o processo de instalação do Windows 11, que recebe muitas alterações.

Para além do próprio Windows 11, o foco da mudança da Microsoft tem estado também nas suas apps. Estas estavam paradas no tempo, sem receber novidades, mas isso mudou com este novo sistema, com já foi visto com o Paint e o Notepad.

Este processo parece continuar agora, com mais uma área onde a Microsoft resolveu mudar. Na mais recente build, lançada no final da passada semana, a gigante do software trouxe mais um ponto de mudança. Falamos do processo de instalação do Windows 11, que tem várias novidades a serem testadas.

Estamos a atualizar a configuração do Windows OS Media com um design muito mais limpo e moderno. Todos os mesmos recursos continuarão a ter suporte na experiência de instalação do sistema operativo bare-metal (limpo), incluindo o suporte autónomo, mas agora serão consistentes com a experiência atual de atualização e instalação disponível para os dispositivos que já executam o sistema operativo Windows. Os Windows Insiders que desejam experimentar esta experiência atualizada de configuração do Windows podem descarregar os ISOs para a Build 26040 aqui e realizar uma instalação limpa no seu PC ou fazer uma instalação limpa numa máquina virtual (VM).

A Microsoft descreve esta mudança que agora está a experimentar como uma oferta de um design mais moderno. É interessante ver como há, finalmente, um visual a mudar das versões mais antigas do Windows. Assim, e como resultado final, temos uma estética mais limpa e consistente com o que o Windows 11 já oferece nas atualizações.

Além desta alteração estética, a Microsoft promete também uma experiência melhorada para a opção "Reparar o meu PC". Também aqui a Microsoft procura aproximar o atual processo de atualização do Windows 11, entretanto melhorado, com o que vai oferecer para este processo que está a ser renovado.

Por ser ainda um processo que está a ser desenvolvido e testado, a Microsoft pede aos utilizadores todo o feedback possível. A gigante do software recorda que o processo é offline e como tal requer que toda a informação seja recolhida e depois transmitida via Feedback Hub (WIN + F).

Esta é uma mudança que chegará em breve ao Windows 11 e que naturalmente não terá ainda muita visibilidade. Ainda assim, ao procurar aproximar a experiência de utilização em todas as fases do Windows 11 garante uma utilização muito melhor.