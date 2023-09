A Microsoft está a preparar grandes novidades para o Paint e para outras apps do Windows 11. De forma lenta, mas decidida, estas recebem melhorias importantes e que vêm a ser pedidas há vários anos. Agora, o Paint recebeu novidades importantes e que o tornam a ferramenta de edição de imagens que todos querem.

A Microsoft acaba de anunciar mais uma novidade que criou para o Paint, a sua ferramenta que todos conhecem há muitos anos. Esta estava quase abandonada e sem melhorias visíveis, há muitos anos que nada de novo era apresentado pela criadora do Windows 11.

Agora, e no espaço de meses, cresceu e tornou-se uma alternativa a ter em conta para os utilizadores. Para isso recebeu mudanças importantes na sua interface e também novas ferramentas, com a mais recente a ser a possibilidade de remover os fundos das imagens.

Com a novidade agora revelada pela Microsoft, o Paint fica ao nível do que o Photoshop oferece há vários anos. Falamos das camadas e transparências, algo que permite criar imagens em diferentes layers e assim ter tudo mais composto e de diferentes fontes que podem ser trabalhadas de forma independente.

Na nova versão do Paint, os utilizadores podem usar as funções básicas necessárias para trabalhar com camadas. Falamos de adicionar novas camadas, movê-las, reordená-las, misturar, duplicar, e muito mais. Tudo isto é feito com elementos de imagem empilhados.

Na parte da transparência da imagem, fica incluído o suporte para abrir e gravar arquivos PNG transparentes sem fundo. Isto pode ser combinado de forma perfeita a outra novidade anterior do Paint, ou seja, a ferramenta de remoção de fundo das imagens.

Quem quiser testar a novidade terá ainda de esperar algum tempo. Foi anunciada pela Microsoft como parte de uma atualização lançada para teste no Windows Insiders, na versão 11.2308.18.0, que está disponível nos canais Canary ou Dev. Mais tarde irá ser lançada para todos no Windows 11.