Windows 11 traz atualizações interessantes para a barra de tarefas e outros componentes

A Microsoft lançou uma nova atualização para o Windows 11 que introduz melhorias em várias áreas do sistema operativo. A última versão simplifica o design da barra de tarefas, removendo alguns ícones potencialmente perturbadores. As alterações também chegam aos explorador de ficheiros e à pré-visualização de aplicações abertas, que incluem novas animações.

Barra de tarefas atualizada no Windows 11

Na nova versão 22635.3930, o layout da barra de tarefas muda de acordo com o estado em que o utilizador se encontra e apresenta a data e a hora de forma abreviada. No caso de ativar o modo "Não incomodar", o sino de notificações será automaticamente escondido, pelo que terá de premir o relógio para as ver.

A Microsoft também atualizou a pré-visualização que é apresentada quando se passa o rato sobre as aplicações. O Windows 11 apresenta agora animações quando passa o rato sobre o ícone da aplicação que tem atualmente aberta. A pré-visualização irá flutuar mostrando o conteúdo, para que possa aceder a ele de forma mais intuitiva se tiver muitas janelas da mesma aplicação.

Para aqueles que gostam de atalhos de teclado, a nova versão da barra de tarefas suporta a navegação através de uma combinação de teclas. Se quiser abrir uma aplicação, basta premir a tecla WIN + <a primeira letra do nome da aplicação>. Por exemplo, para o Brave, basta WIN + B, enquanto que para a Xbox é WIN + X.

Explorador de Ficheiros partilhado

Outra nova funcionalidade da nova atualização do Windows 11 é o acesso rápido a ficheiros partilhados no Explorador de Ficheiros. Os ficheiros são apresentados na categoria de acesso rápido, numa secção onde também encontramos os nossos documentos recentes ou favoritos. A nova categoria inclui todos os conteúdos partilhados consigo, independentemente da aplicação, e fornece detalhes sobre o autor e os contribuintes.

Esta funcionalidade está disponível para quem associou a sua conta Microsoft durante a instalação ou iniciou sessão posteriormente. Se utilizar o Windows 11 sem uma conta Microsoft, esta funcionalidade não aparecerá. Outro detalhe é que todos os ficheiros editados ou abertos nas últimas horas serão apresentados na secção Recentes.

O Windows 11 também implementou uma nova funcionalidade no Explorador de Ficheiros que permite criar separadores com o rato. Esta opção está integrada nas builds 22621.3951 e 22631.3951 do Windows Insider Preview. Quando instalada, os utilizadores podem duplicar uma janela clicando com o botão direito do rato.

Também nessa compilação existe uma definição que permite que as aplicações fixadas no menu Iniciar sejam arrastadas diretamente para a barra de tarefas.

