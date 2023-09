A Apple continua a adaptar a sua oferta para a chegada dos Vision Pro. Este óculos de realidade mista vão revolucionar o mundo da computação e do entretenimento, segundo a empresa de Cupertino. No decorrer da apresentação, ficou no ar a forma dos utilizadores poderem captar vídeo tridimensional. Estava já implícito? Bom, agora sabemos que o iPhone 15 Pro irá gravar vídeo em 3D.

O maior novo produto da Apple, o Apple Vision Pro, só chegará no início de 2024. Mas o Vision Pro ainda fez parte das novidades apresentadas no último evento da Apple. O headset AR/VR (óculos de realidade mista) de última geração da Apple possui recursos de ponta e promete ser um “computador espacial” completo para redefinir um cenário de hardware de realidade mista recentemente relançado.

Um dos seus maiores – e mais estranhos – recursos é a capacidade de gravar e reproduzir videoclipes espaciais em 3D que podem ser vistos posteriormente como fragmentos de memórias imersivas. A ideia teria ficado no ar de como a Apple estaria a pensar captar esses vídeo. Afinal, tudo estava preparado para passar essa ação para o novo iPhone Pro.

iPhone 15 Pro poderá gravar vídeos espaciais para o Vision Pro

Durante a Keynote Wonderlust na terça-feira (12 de setembro), a empresa apresentou um recurso interessante para a recém-anunciada linha de smartphones iPhone 15 Pro. Graças ao sistema de câmara redesenhado e à adição do poderoso CPU A17 Pro, estes telefones podem gravar vídeos e fotografias espaciais em 3D. Este conteúdo irá ser depois visualizado utilizando o futuro headset de realidade mista Apple Vision Pro.

Quando a Apple revelou o Vision Pro, dedicou algum tempo à noção de vídeos e fotografias espaciais. Basicamente, trata-se de experiências completamente tridimensionais que podem ser revividas com os óculos. Por exemplo, se fizer um vídeo espacial da festa de aniversário da sua filha, pode usar o Vision Pro e reviver o dia, uma vez que o sistema operativo faz com que se sinta como se estivesse de volta ao momento.

No entanto, a empresa não tinha detalhado uma forma fácil de os consumidores realizarem estes vídeos, até agora.

Aponta-se e filma-se um vídeo e deixa-se o robusto iPhone 15 Pro fazer o resto, acabando por enviar as imagens para um Vision Pro quando este for lançado. Além disso, será possível utilizar os próprios auscultadores para captar estes momentos, mas isso será feito à custa de viver realmente o momento.

Durante o evento Wonderlust, o CEO da Apple, Tim Cook, confirmou mais uma vez que o Vision Pro está pronto para ser lançado nos primeiros meses de 2024, então comece a economizar para o dispositivo que custa pelo menos 3500 euros, se não mesmo mais!

O iPhone 15 Pro, por sua vez, começa nos 1249 euros para o modelo básico. Iremos analisar o iPhone 15 Pro em breve, e esta nova funcionalidade será interessante perceber como é gravada e guardada.