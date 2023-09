Wonderlust: venha assistir ao evento da Apple e conhecer o novo iPhone 15

O iPhone 15 e todos os modelos da sua família serão apresentados hoje no evento Wonderlust da Apple. As expectativas são muito grandes, dadas as mudanças importantes esperadas para esta nova geração do iPhone. Mas além do iPhone, ainda haverá novos relógios e, eventualmente, um novo AirTag... E será só isto? Junte-se a nós e venha conhecer todas as novidades.

As certezas e os rumores para um evento Wonderlust

O iPhone 15 irá ser o centro das atenções no evento de hoje da Apple. Poderá estar a chegar com uma versão Pro com câmara periscópica e estrutura em titânio, mas também terá melhor duração da bateria, velocidades de transferência de dados USB-C mais rápidas e margens mais finas, sendo que o tamanho do ecrã não deverá trazer alterações. Tal como no ano passado haverá um iPhone 15 padrão, um iPhone 15 Plus, um iPhone 15 Pro e ainda um modelo Pro Max... eventualmente renomeado de iPhone 15 Ultra.

O iPhone 15 dará início à era USB-C, finalmente evitando a porta Lightning proprietária, numa mudança que acontece depois das exigências europeias que obrigam à adoção de um padrão de porta universal. Mas estas são apenas as expectativas, considerando todos os rumores que foram surgindo, ao longo dos últimos meses.

Além dos smartphones, a Apple deverá aproveitar este evento para renovar a sua linha de smartwatches com a chegada do Apple Watch Series 9 e uma atualização do Apple Watch Ultra. Os rumores apontam para que os próximos relógios venham com um processador totalmente novo, sendo esta a primeira grande atualização de CPU desde 2020.

É provável que os AirPods recebam uma pequena atualização, com a mudança de Lightning para USB-C sendo o recurso de destaque. E um novo AirTag? Ainda que esta não seja uma certeza, há alguns indícios de que a Apple esteja a trabalhar numa nova versão melhorada da sua etiqueta localizadora, mas poderá não ser para já.

Os pacotes de software, evidentemente, também terão o seu destaque, incluindo iOS 17, watchOS 10 e, potencialmente, iPadOS 17. É provável que o macOS Sonoma receba mais detalhes e uma data de lançamento concreta.

Assista ao evento da Apple em direto

Principais novidades

Tim Cook sobe a palco! Hoje é dia de novo iPhone!

É tão maravilhoso estar aqui com vocês no Steve Jobs Theatre... será um dia enorme.

Agora, o momento é do vídeo habitual... este focado na celebração do aniversário de várias pessoas pelo mundo. Uma celebração também ao Apple Watch e do sistema de SOS do iPhone que salvou a vida destas pessoas.

Tim Cook diz que evento terá novidades para o Apple Watch e para o iPhone. Mas o evento começa com as novidades relativas às atualizações do Mac. O Apple Vision Pro está a ser também referido como um produto que acabou por receber excelentes comentários pela principal crítica.

E agora sim, os novos Apple Watch e iPhones.

Jeff Williams vem agora falar sobre o Apple Watch.

O Apple Watch Series 9 e o Apple Watch Ultra... a nova geração

O novo processador recebe as atenções com a indicação de que a CPU possui transístores de 5,6b, 60% a mais que o 8. A GPU é 30% mais rápida. Tem um motor neural de quatro núcleos, e a machine learning é até duas vezes mais rápida. A bateria terá duração de 18 horas.

As solicitações Siri agora são processadas no dispositivo, sendo, portanto, mais rápidas e seguras. Agora pode solicitar e registrar dados de saúde com a Siri. Um recurso disponível em inglês e mandarim que chega ainda este ano.

Há algo novo muito interessante que é o toque duplo. Basta tocar o dedo indicador com o polegar para fazer uma série de ações, basicamente controla o botão principal em qualquer app.

Vai estar disponível em rosa, dourado, prata, preto e vermelho, com três modelos diferentes de bracelete.

A Apple está a eliminar todo o plástico das embalagens até o final do próximo ano, foi referido num vídeo. Uma forma completamente diferente de falar das metas ambientais da empresa...

Apple 2030 é o plano para ser neutro em carbono em toda a empresa até 2030. O próximo passo é reduzir a pegada de carbono de todos os produtos a 0 até 2030. Estão a ser apresentados dados relativos à construção dos novos produtos e da utilização de materiais reciclados. A Apple quer mostrar que está um passo à frente no combate às alterações climáticas.

É referido mesmo que este novo relógio teve um impacto de zero carbono, dada a utilização dos materiais, energias renováveis utilizadas na produção e na plantação de florestas para compensar o impacto negativo que teria.

Eis o resumo de todas as novidades do novo Apple Watch.

Agora, o momento é Ultra!

O Ultra 2 tem uma nova arquitetura de ecrã que pode atingir 3.000 nits para ser mais legível sob a luz solar mais intensa. Tem uma nova watchface chamada Modular Ultra, que usa a borda externa do ecrã.

O modo noturno usa um sensor de luz ambiente para alternar automaticamente. A app Depth agora grava um registo de cada sessão na de fitness.

Quanto a autonomia oferece as mesmas 36 horas de duração da bateria e 72 horas no modo de baixo consumo. Também este leva selo de carbono zero.

O Apple Watch SE, o Apple Watch Ultra 2 e o Apple Watch Series 9, ficam disponíveis a partir de hoje. Com disponibilidade a 22 de setembro. Os preços começam nos 399 dólares até aos 799 dólares do modelo ultra. Os preços em euros serão atualizados em breve.

