Novo Apple Watch series 9 pode ser controlado com os dedos

A Apple está hoje a apresentar ao mundo os seus novos produtos. Destaque para o novo iPhone e também para o novo Apple Watch series 9 que, segundo a Apple, têm ajudado a salvar vidas. Conheça o novo Apple Watch series 9.

Apple Watch pode ser controlado com os dedos...

A Apple acaba de dar a conhecer o novo Apple Watch series 9, o mais poderoso smartwatch do mercado. Esta nova versão traz muitas novidades, graças também às melhorias de software. Com o Apple Watch series 9 passa a ser possível controlar o relógio com os dedos...

A nova versão do Apple Watch tem um design idêntico ao modelo da geração anterior, no entanto, como é natural, tem agora um processador mais rápido e também sensores mais aprimorados.

No que diz respeito ao processador, a Apple não lançou nenhum chip mais rápido desde a Série 6 em 2020. Este ano, com o Apple Watch series 9, chega também o chip S9 system in a package (SiP) que, como referido, oferece melhores GPU e CPU. Segundo foi referido, o CPU contem 5.6 mil milhões de transístores (60% mais que o S8). A GPU é quatro vezes mais rápida. Os pedidos da Siri são agora processados no dispositivo.

Semelhante ao chip U1, este novo chip do Apple Watch series 9 fornece “spatial awareness”, permitindo que o dispositivo detete com precisão a localização de outros dispositivos próximos, com suporte para a mesma tecnologia.

Em Resumo...