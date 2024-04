Interesse do público pelos Apple Vision Pro caiu drasticamente

Embora por cá a curiosidade continue apurada, o interesse pelos Apple Vision Pro, nos Estados Unidos, terá caído drasticamente, depois do período de furor inicial.

De acordo com o especialista em assuntos relacionados com a Apple, Mark Gurman, o interesse dos potenciais compradores pelos Apple Vision Pro registou uma queda acentuada.

Na sua newsletter Power On, o especialista referiu que há muito menos marcações para experimentar o dispositivo, além de as vendas estarem, também, a diminuir. A procura de demonstrações presenciais caiu a pique em comparação com fevereiro, aquando da estreia do dispositivo no mercado.

O especialista da Bloomberg revelou, ainda, que há pessoas com reservas para utilizar os Apple Vision Pro e ver todas as suas funcionalidades, antes de decidirem se os compram ou não, a não comparecer nas lojas.

Apesar de não detalhar números, Gurman partilhou que as vendas do dispositivo passaram de "um par por dia" para "uma mão-cheia por semana", pelo menos em algumas lojas da Apple. De facto, a crescente indiferença relativamente aos Apple Vision Pro parece ter começado a afetar a sua comercialização.

Apple Vision Pro tinha por onde falhar

Considerando a queda do interesse, as teorias já começaram a tomar forma. Primeiro, não é novidade que os Apple Vision Pro são um produto de nicho, que não servirá a todos os utilizadores, nem tampouco a todas as carteiras.

Para Gurman, além disso, o dispositivo foi cansando aqueles que decidiram comprá-lo, pela ausência de apps mais otimizadas e pelo desconforto que resulta da sua utilização.

De qualquer forma, embora o diuspositivo não estejaa a receber a atenção que se esperava, considerando a loucura aquando do seu lançamento, a verdade é que se trata de um produto de primeira geração, com arestas por limar, a um preço muito elevado para a maioria dos bolsos, e uma utilidade que nem todos percebem. Veremos se, com o tempo, o dispositivo volta a ser apetecível para os utilizadores.