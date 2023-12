Assistente de Trump admite ter usado o Google Bard para citar processos judiciais falsos

O antigo "fixer" de Donald Trump, Michael Cohen, usou o Google Bard para citar casos legais inventados que acabaram num tribunal federal.

Cohen admitiu, em documentos judiciais não selados, que transmitiu documentos com referências a casos falsos ao seu advogado, que depois os transmitiu a um juiz federal. Cohen terá escrito na declaração que não se tinha mantido a par das "tendências emergentes (e riscos relacionados) na tecnologia legal".

A equipa jurídica de Cohen pediu o fim antecipado da supervisão judicial do seu caso de financiamento de campanha de 2018, pelo qual cumpriu três anos de prisão. Depois de o advogado de Cohen, David M. Schwartz, apresentar os documentos legais ao tribunal federal, o juiz Jesse M. Furman, do Tribunal Distrital Federal, disse que estava a ter problemas para encontrar as três decisões citadas por Schwartz.

O juiz Furman disse a Schwartz que, caso não conseguisse fornecer a documentação dos casos, o advogado teria de fornecer "uma explicação exaustiva de como a moção passou a citar casos que não existem e qual o papel, se é que teve algum, desempenhado pelo Sr. Cohen na redação ou revisão da moção antes de ser apresentada".

Schwartz também tem de explicar por que razão não deve ser sancionado "por citar casos inexistentes ao tribunal". Cohen é um antigo advogado que foi expulso da Ordem depois de se ter declarado culpado de vários crimes.

Cohen não é o primeiro a ir na onda dos chatbots de IA

Cohen disse que não percebeu que o bot de IA "era um serviço de texto generativo que, como o ChatGPT, poderia mostrar citações e descrições que pareciam reais, mas na verdade não eram". Cohen também culpou o seu advogado, dizendo que não se apercebeu de que Schwartz deixava cair os casos sem sequer confirmar que existiam.

Embora o facto de advogados usarem chatbots de IA para citar casos alucinados seja caricato, este erro pode ter implicações profundas num caso crítico com potenciais ramificações políticas. Cohen deverá ser a testemunha principal no processo criminal de Manhattan contra Trump por alegada falsificação de registos comerciais. O erro do Bard dá aos advogados de Trump novas munições para não acreditar no antigo assistente.

Cohen junta-se à companhia do advogado do ChatGPT Steven Schwartz, que citou casos inventados (obtidos através do chatbot da OpenAI) num processo civil no início deste ano. A ele juntou-se, alegadamente, o advogado do rapper dos Fugees, Pras Michel. Em outubro, o artista acusou o seu advogado de ter utilizado um programa de IA em que poderá ter tido uma participação financeira para produzir os seus argumentos finais.

