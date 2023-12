Desde que lançou o Edge que a Microsoft procura fazer deste browser a escolha natural na Internet e aquele a que todos recorrem. Com a responsabilidade de substituir o eterno Internet Explorer, este browser passou por algumas mudança de peso. Agora, e para terminar o ano, a Microsoft mostrou como este ajudou os utilizadores.

O ano de 2023 foi importante para o Edge da Microsoft. Este foi o browser que primeiro massificou a IA trouxe uma forma simples de aceder. Teve este exclusivo por algum tempo e isso levou a que muitos descobrissem esta proposta.

Com 2023 a terminar, a gigante do software recolheu algumas estatísticas e dados interessantes. Estes refletem claramente como foi o ano para o Edge e como este ajudou os utilizadores a navegar na Internet.

Este ano, os utilizadores do Edge e do Bing participaram de mais de 1,9 mil milhões de conversas com o Copilot. Isso é igual ao número total de sites que existiam na Internet no ano passado!

Os utilizadores criaram mais de 1,8 mil milhões de imagens geradas por IA, o que é 1.800 vezes mais do que toda a coleção combinada do Louvre e do Metropolitan!

O Edge impediu mais de 127 milhões de ataques de phishing. Isso equivale a quatro ataques de phishing interrompidos a cada segundo durante um ano inteiro.

Sendo um bom browser para compras, também economizou dinheiro aos utilizadores... muito dinheiro. Os utilizadores do Edge nos EUA encontraram uma poupança média anual de 400 dólares, e aos compradores em todo o mundo foi oferecido um total de mais de 4 mil milhões de dólares em poupanças no Edge.

Os utilizadores jogaram quase 9.000 anos de jogos casuais gratuitos. São mais de 4,7 mil milhões de minutos jogados no Microsoft Edge desde que o recurso foi lançado.

Na verdade, mais pessoas jogavam o jogo de surf Edge, diariamente, do que toda a população de Huntington Beach, Califórnia, a "Surf City" original.

E, finalmente, os jogadores ganharam uns impressionantes 148 milhões de pontos de recompensa no Edge – o suficiente para pagar por 1000 anos de Xbox Game Pass Ultimate!

Depois de em 2023 o Edge se ter tornado o browser com tecnologia de IA, a Microsoft não quer ficar por aí. No próximo ano apostará ainda mais na inovação e trazer para os utilizadores a capacidade de encontrar, criar e fazer muitos mais do que alguma vez imaginaram.

A sua presença nativa no Windows vem facilitar este processo e mesmo nos restantes sistemas tudo é simples. Bastará antes de mais instalar o Edge e depois usar para descobrir todas as suas funcionalidades únicas, associadas à IA e não só.