Chrome: as melhores extensões para edição rápida de imagens

A edição de imagens é uma necessidade para muitos trabalhos ou partilhas nas redes sociais, sendo que, para tal, não é necessário software complexo. Existem opções interessantes para ter rapidamente à mão, numa extensão no Google Chrome.

O Gimp Image Editor é uma extensão que pode ser usada como um programa de pintura simples, editor de imagens, um programa de retoque de fotos de qualidade já mais avançada, um renderizador de imagens ou um conversor de formato de imagem.

Photo Editor é uma aplicação poderosa para editar qualquer imagem ou foto que esteja disponível na internet. Basta clicar com o botão direito do rato na foto e selecionar Abrir com o Photo Editor.

O PhotoStudio é um editor de fotos para modificar qualquer imagem, sejam fotos da câmara, imagens disponíveis na web ou qualquer outro tipo. Disponibiliza uma área flexível com uma infinidade de recursos de edição de fotos, efeitos e filtros.

Sumopaint é uma proposta mais completa que as anteriores, com mais recursos e controlo para a edição. Há mesmo quem o compare como uma espécie de Photoshop para o browser, contudo, é mais intuitivo, funcionando com opções para camadas, importação de ficheiros entre muitas outras opções avançadas.