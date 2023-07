5 características a considerar antes de comprar um carregador sem fios

Os carregadores sem fios proporcionam uma solução perfeita para alimentar os seus dispositivos. No entanto, não são para toda a gente. O seu valor depende de vários fatores, desde a compatibilidade do dispositivo a considerações de design e muito mais. Portanto, descubra 5 características a considerar antes de comprar um.

Está a pensar comprar um novo carregador sem fios? Há algumas características fundamentais que deve ter em conta:

1. Velocidade e eficiência do carregamento

Embora o carregamento sem fios seja geralmente mais lento do que o carregamento normal, os avanços tecnológicos reduziram significativamente a diferença. A velocidade de carregamento é normalmente determinada pela potência de saída do carregador, medida em watts (W). Quanto maior for a potência, mais rapidamente o dispositivo será carregado, desde que suporte esse nível de potência.

Se o seu telemóvel só suportar um carregamento sem fios de 5 W, a utilização de um carregador com uma potência superior, como 20 W, não irá acelerar o processo.

Outro fator importante é a eficiência do carregador. Um carregador sem fios pode perder alguma energia sob a forma de calor, o que é um problema comum neste tipo de carregamento. Os carregadores com melhores classificações de eficiência perdem menos energia e carregam o seu dispositivo mais rapidamente. Verifique se as especificações do produto mencionam a eficiência ou a perda de energia.

2. Compatibilidade com os seus dispositivos

O aspeto mais importante a considerar é se o carregador sem fios é compatível com os seus dispositivos. Embora muitos smartphones, incluindo os iPhones da Apple e os smartphones Samsung Galaxy, suportem a norma Qi, deve verificar as especificações dos seus dispositivos antes de efetuar uma compra.

Para os utilizadores de iPhone, a compatibilidade vai além da norma Qi devido à tecnologia MagSafe da Apple. Lançados com o iPhone 12 e continuados com a série de iPhones 13, os carregadores MagSafe utilizam uma funcionalidade única de alinhamento magnético para um carregamento mais rápido e eficiente.

Se é utilizador de um iPhone 12 ou 13, procure carregadores explicitamente identificados como compatíveis com MagSafe para tirar o máximo partido das capacidades do seu dispositivo.

Independentemente do seu dispositivo, procure a potência de saída do carregador indicada nas especificações do produto. Esta deve corresponder ou exceder as especificações de carregamento do seu dispositivo. Por exemplo, muitos smartphones requerem um mínimo de 5 W, enquanto os dispositivos mais recentes podem necessitar de 10 W, 15 W ou mesmo 20 W. Da mesma forma, verifique a frequência do carregador sem fios. Um padrão comum é de 110 a 205 kHz, mas alguns dispositivos requerem uma frequência específica para carregar de forma ótima.

3. Preço e reputação da marca

Tenha em conta o seu orçamento e a reputação da marca. Os preços dos carregadores sem fios podem variar significativamente - desde os 10€ até mais de 100€.

Embora não tenha necessariamente de comprar o modelo mais caro, não poupe na qualidade para poupar alguns trocos. As marcas mais baratas e menos conhecidas podem ter problemas de compatibilidade ou preocupações com a segurança. E depois de algumas manhãs em que acordou com um smartphone que, de alguma forma, não carregou durante a noite, vai desejar ter feito o seu trabalho de casa e ter comprado uma marca mais fiável.

4. Características de segurança e certificações

A segurança deve ser sempre tida em conta quando se compra um carregador sem fios. Procure carregadores com características de segurança incorporadas, como controlo de temperatura, deteção de objetos estranhos e proteção contra sobrecarga. Estes pormenores do produto evitam o sobreaquecimento, para que o carregador sem fios não danifique o seu smartphone ou outros dispositivos.

As certificações de segurança, como as da CE (Conformité Européene), RoHS (Restriction of Hazardous Substances) e FCC (Federal Communications Commission), também proporcionam tranquilidade. Os carregadores com certificação Qi foram testados para garantir que cumprem as normas de segurança do Wireless Power Consortium. Em contrapartida, os carregadores não certificados podem não oferecer o mesmo nível de segurança e desempenho.

Outra caraterística de segurança a ter em conta é o cabo do carregador e o adaptador de corrente. A maioria dos carregadores inclui estes acessórios essenciais, mas alguns exigem que o utilizador forneça os seus próprios acessórios. Certifique-se de que estes componentes também são de alta qualidade e cumprem as normas de segurança para evitar quaisquer problemas.

5. Design e estética

Quando se trata de carregadores sem fios, as especificações técnicas não são tudo. Uma vez que estes dispositivos ocupam frequentemente espaços visíveis, como secretárias ou mesas de cabeceira, a estética é importante. Considere a forma, a cor e o material do carregador para garantir que complementa o seu espaço e os outros aparelhos.

Os estilos variam, sendo as "almofadas", os suportes e os carregadores para vários dispositivos os mais comuns. As almofadas são elegantes e minimalistas, enquanto os suportes permitem uma interação mais fácil com o ecrã durante o carregamento. Os carregadores para vários dispositivos, como as estações de carregamento 3-em-1 da Apple, são excelentes para quem tem vários dispositivos de carregamento sem fios.

A escolha do material - desde plástico a metal ou mesmo couro - pode afetar não só o aspeto do carregador, mas também a sua durabilidade e dissipação de calor.

O carregamento sem fios é o futuro?

O carregamento sem fios acrescenta uma camada de conveniência às nossas vidas cada vez mais wireless. Ao compreender a compatibilidade dos dispositivos, a velocidade de carregamento, o design, as características de segurança e os preços, estará mais bem equipado para decidir se um carregador sem fios corresponde às suas necessidades tecnológicas.

Quer esteja apenas a familiarizar-se com o carregamento sem fios ou pretenda atualizar o seu carregador, tenha estas considerações em mente enquanto explora esta tecnologia em constante expansão.

