Dica: Como marcar pontos no Google Maps com emojis e torná-los mais fáceis de encontrar

Como anunciámos há dias, a Google passou a permitir que marquemos as categorias dos nossos pontos favoritos no Google Maps com emojis. Esta novidade permite que possamos ver de forma mais clara os locais que queremos visitar. Esta é uma alteração simples e que vai mudar muito a forma como usamos o Google Maps. Veja agora como pode fazer esta alteração.

O Google Maps é um serviço que oferece muito aos seus utilizadores. Mais que um simples serviço de mapas normal, dá um leque de serviços grande e permite que, se bem explorado, nos ajude a qualquer momento e para quase qualquer situação.

A sua mais recente novidade vem dar a possibilidade de marcar os nossos pontos favoritos com imagens bem mais ajustados, podendo ser definido por categoria. Usa os conhecidos emojis e abre assim a porta a que possamos ver de forma mais clara o que temos de preferido nas redondezas.

Comecem então por abrir o Google Maps e na barra inferior escolham a opção Guardado. Aqui vão ter a lista de categorias já existentes, onde colocam normalmente os pontos favoritos e que foram colecionando ao longo do tempo. Desçam para o final dessa área e escolham uma das categorias presentes.

Dentro dessa categoria, vão ter no topo o ícone associado. Este deverá ser genérico, sendo necessário carregar no botão Editar. No passo seguinte, devem carregar diretamente no ícone presente para iniciar a mudança.

De imediato vão ter acesso à lista de emojis suportados, com todas as possibilidades a serem ali apresentadas. Só precisam por isso de escolher o pretendido e este será assumido. Ao voltarem à lista, vão ver de imediato que o ícone está mudado para o que escolheram.

Este processo deverá ser repetido para todas as categorias presentes, escolhendo para cada uma delas um novo emoji diferente. Só assim vão ter bem visível cada um dos locais que guardaram e que querem visitar. Fica, como podem ver, mais simples de os descobrir no Google Maps.

Para tornarem essa lista visível, com o novo ícone escolhido, devem voltar à área onde têm as categorias presentes. Aqui, e para cada uma das listas, devem abrir o menu, que está acessível nos 3 pontos à direita. Escolham então a opção Mostrar no mapa.

Ao fazerem essa alteração simples no Google Maps, vão ver de imediato que no mapa têm novos pontos e que estes estão representados pelo emoji escolhido antes. Também durante a utilização do serviço, vão identificar de imediato cada local representado, associado-o à sua categoria.

Esta é uma alteração simples, mas que mudará certamente como usam o Google Maps. Com os novos emojis tudo fica mais simples de ver e de interpretar, associando uma imagem a cada ponto favorito.