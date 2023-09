A aposta no Google Maps tem sido grande, com muitas novidades recentes, sempre a melhorar esta oferta. A mais recente foca-se na personalização e na forma como os utilizadores usam o serviço. A partir de agora, pode personalizar os seus lugares favoritos do Google Maps com emojis.

Os emojis são já uma presença constante na comunicação atual. Estes símbolos são usados para representar ideias e mensagens, que assim evitam ser escritas. Claro que podem ser usados de formas muito diferentes e com muitos significados também diversos.

Os emojis chegam agora a um novo campo, que, na verdade, acaba por ser útil e até bastante interessante. Estão no Google Maps, mas não para serem usados nos comentários ou mensagens para utilizadores. Servem sim para marcar pontos e lugares de interesse do utilizador para consulta futura.

NEW UPDATE: now you can customize your saved places with emojis to help you find your fav spots faster



which emoji are you most excited to map with? pic.twitter.com/Fc3ePRGABM — Google Maps (@googlemaps) September 6, 2023

Com esta novidade, e esta mudança, os utilizadores do Google Maps podem identificar lugares de forma rápida e fácil no mapa. Todos os lugares guardados numa única lista partilham o mesmo emoji, mas os utilizadores podem ver várias listas ao mesmo tempo no mapa.

Para definir um emoji, os utilizadores precisam aceder a uma lista de lugares guardados no Google Maps e carregar em "Escolher ícone". Aqui podem escolher qualquer um dos emojis e até pesquisar emojis por texto.

here's how to add emojis to your map: pic.twitter.com/GMhNdanavx — Google Maps (@googlemaps) September 6, 2023

Este novo recurso do Google Maps funciona tanto no Android quanto no iOS e parece estar já amplamente disponível. Existe, quer para listas novas, quer para outros existentes de lugares guardados. Estes estão no separador "Guardados" na app em ambas as plataformas, e o ícone pode ser alterado através da função de edição nas listas existentes.

Esta uma mudança simples, mas que terá um impacto grande para os utilizadores. Até agora, todos os lugares guardados partilhavam o mesmo ícone no Google Maps, o que poderia tornar confusa a identificação.