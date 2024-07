Afinal qual é o impacto de uma VPN na bateria do seu smartphone?

A utilização de uma VPN é cada vez mais normal, mesmo nos smartphones, quer por razões de segurança, quer para evitar restrições geográficas. Se a proteção dos utilizadores é uma garantia, há outros pontos a ter em conta. Uma análise recente veio avaliar como este desgasta a bateria e mostrar qual é o impacto neste elemento.

Esta análise realizou testes utilizando o NordVPN em smartphones de quatro segmentos de preços diferentes: Motorola Edge 50 Pro, Realme GT 6, Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G e Samsung Galaxy S24 Ultra. Nestes testes, o efeito da VPN na duração da bateria dos equipamentos foi examinado tanto no modo de espera como na utilização ativa do browser.

Resultados com o smartphone em modo de espera

Em primeiro lugar, foi analisado o quanto a ligação VPN afetava a vida útil da bateria quando o smartphone estava em modo de espera. Neste teste, o tempo da bateria foi medido quando o equipamento não estava a ser usado, mas a VPN funcionava em segundo plano.

Os resultados mostraram que a ligação VPN quase não teve impacto na vida útil da bateria. Se houve alguma diferença, foi muito pequena e insignificante o que é positivo para os utilizadores e para os smartphones.

Impacto da VPN na bateria com o browser ativo

O uso do browser veio mudar os resultados completamente. Neste teste, o efeito da ligação VPN no tempo de bateria foi medido por atividades como carregar páginas, navegar na página e tocar frequentemente no ecrã. Ter a VPN a funcionar em segundo plano teve um impacto real na vida útil da bateria neste caso.

Os resultados variaram amplamente de dispositivo para dispositivo. O Motorola Edge 50 Pro apresentou uma pequena quebra de 1,13%, enquanto o Realme GT 6 teve uma perda de 3,75%. No entanto, o Samsung Galaxy S24 Ultra apresentou uma autonomia de bateria 10,57% inferior e o Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G sofreu uma grande queda de 17,56%.

Este teste mostra o impacto na utilização contínua do browser. Na utilização diária, o impacto geral da VPN na duração da bateria pode não ser tão grande. Ainda assim, fica claro que uma VPN tem impacto na vida útil da bateria do smartphone. A dimensão deste efeito irá variar consoante o dispositivo que utiliza, e poderá sofrer uma queda entre 1% e 17%. Ainda assim, as vantagens de segurança e privacidade que traz fazem com que seja útil.