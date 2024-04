Dica: Quer ficar mais seguro no WhatsApp? Mude esta opção nas definições dos grupos

Como já mostrámos várias vezes, estamos a ser constantemente procurados no WhatsApp e outros canais para participar em campanhas que querem enganar os utilizadores. Estas mensagens chegam por estas vias e prometem oferecer dinheiro aos utilizadores. No caso do WhatsApp há uma forma simples de se proteger contra estes ataques nos grupos.

Nos últimos meses têm surgido novas formas de explorar o WhatsApp para tentar enganar os utilizadores. A promessa é simples e com apenas alguns likes em vídeos de redes socais podemos ganhar quantias muito interessantes. Claro que isso é tudo mentira e em pouco tempo o utilizador percebe que foi enganado.

A mais recente forma de tentar estes ataque é com a utilização de grupos do WhatsApp, onde os utilizadores são colocados sem terem dado qualquer autorização. Isso é algo que pode ser facilmente contrariado, dando ao utilizador a possibilidade de escolher se quer ou não ser colocado nesses grupos.

Há já algum tempo que o WhatsApp dá aos utilizadores a possibilidade de decidir quem o pode adicionar a grupos. Esta é uma opção muito interessante ao dar aos utilizadores o controlo sobre como e quando estes são adicionados aos grupos. Tudo está, como +e normal, nas definições da app.

Comecem então por carregar nos 3 pontos na interface principal do WhatsApp e depois escolher a opção Definições. Aqui dentro, devem procurar a entrada referente à privacidade, o que levará os utilizadores para uma nova área onde existe a opção Grupos.

É nesta área que a mudança será realizada. É apresentado ao utilizador quem o pode adicionar aos grupos, devendo a opção Todos ser a selecionada. Aqui devem mudar para a opção "Os meus contacto" ou para a seguinte, "Os meus contactos, excepto". Esta última dá a possibilidade de escolher quem fica de fora.

Com esta opção ativada, mesmo que seja adicionado a um grupo, o utilizador é que decide se entra ou não. No limite, a adesão deverá ser feita com a simples partilha de um link, algo que já está acessível a todos.