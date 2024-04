Microsoft já começou tentar forçar os utilizadores a mudar para o Windows 11

O fim do Windows 10 está marcado e a solução é mesmo atualizar e mudar para o Windows 11. Este é o cenário futuro, apresentado já várias vezes a todos os utilizadores que ainda não deram esse passo. Agora, a Microsoft parece apostar em forçar essa mudança, com alertas a aparecerem a qualquer momento no seu sistema.

É inevitável a mudança para o Windows 11. A Microsoft ditou o fim do Windows 10 para o próximo ano e nesse momento deixará de manter o suporte para esta versão. Isso acarretará problemas de segurança e falhas que não vão ser corrigidas no futuro.

Assim, é natural que a Microsoft queira que a mudança para o Windows 11 aconteça. A empresa já começou com os seus normais alertas, mesmo para quem não poderá dar o salto para a próxima versão. Agora, e para quem ainda usa o Windows 10, começaram a surgir alertas que ocupam o ecrã inteiro e que impedem os utilizadores de trabalhar.

Como está a ser reportado no Reddit, estes alertas não podem ser simplesmente fechados, dando apenas 3 alternativas aos utilizadores. A primeira é o avançar para a atualização, algo óbvio. A seguir, o utilizador pode ler mais informação, sendo encaminhado para uma página da Microsoft ou simplesmente adiar esta apresentação, o que a fará surgir depois.

Este tipo de alertas não são uma novidade na Microsoft, que já as mostrou em situações anteriores. O problema é que interrompem os utilizadores e impedem que estes usam o seu sistema operativo, independentemente do momento que seja e do que estiver a ser realizado.

Além desta situação do momento em que estas notificações surgem, há ainda outro problema. Estas são mostradas a todos os utilizadores, independentemente do sistema permitir ou não a atualização do Windows 10 para o Windows 11, por limitações do hardware.

Mesmo não sendo uma situação desejada, esta irá certamente piorar no futuro. A Microsoft irá continuar a insistir com os seus utilizadores para que façam a atualização do Windows 10 para o Windows 11, até que este passo seja dado pelos utilizadores.