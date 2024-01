Com a entrada do ano de 2024, algumas empresas resolvem tratar de alguns assuntos pendentes, em especial no que toca ao suporte. O Steam é o mais recente a abandonar o Windows 7 e 8, garantindo assim acesso a novidades e a melhores funcionalidades. Assim, e como aconteceu em outras situações, é hora de atualizar para uma versão mais recente do Windows.

O fim do suporte para o Windows 7 e 8

A partir de 1 de janeiro de 2024, o Steam deixou de ser oficialmente compatível com os sistemas operativos Windows 7, 8 e 8.1. Depois desta data, a aplicação Steam deixou de funcionar nestas versões do Windows. Para poderem continuar a usar o Steam e quaisquer produtos comprados através desta plataforma, os utilizadores destes sistemas operativos têm de atualizar para uma versão mais recente.

Esta mudança é necessária, uma vez que funcionalidades importantes do Steam dependem de uma versão integrada do Google Chrome, que já não funciona em versões mais antigas do Windows. Além disso, versões futuras do Steam irão necessitar de funcionalidades e atualizações de segurança do Windows que estão presentes apenas no Windows 10 e em versões mais recentes.

Os computadores com estes sistemas operativos, enquanto estiverem ligados à Internet, estão suscetíveis a novos tipos de malware e outras falhas de segurança que não serão corrigidas.

Steam quer oferecer mais na sua aplicação

Estes tipos de malware podem provocar problemas de desempenho e falhas críticas no PC, no Steam e em jogos, para além de poderem ser usados para roubar as credenciais da conta Steam ou de outros serviços.

Embora o Steam tenha sido compatível até 2024, era recomendado que todos os utilizadores do Windows 7/8/8.1 atualizassem o respetivo sistema operativo o mais rapidamente possível. A Microsoft deixou de disponibilizar atualizações de segurança e apoio técnico para o Windows 7 em janeiro de 2020 e para o Windows 8.1 em janeiro de 2023.

Curiosamente, esta não será a única alteração do Steam para os sistemas operativos, em termos de suporte. A partir de 15 de fevereiro de 2024, deixará de ser oficialmente suportado nos sistemas operativos macOS 10.13 (High Sierra) e macOS 10.14 (Mojave). Também aqui é necessário realizar uma atualização para uma versão mais recente do sistema da Apple.