OpenAI regista receita anual superior a 1,6 mil milhões de dólares

Enquanto a Inteligência Artificial vai sendo cimentada e implementada em várias áreas do nosso dia-a-dia, também vamos tendo uma maior noção do valor que atualmente este setor do futuro envolve. E as recentes informações mostram que a OpenAI registou uma receita anual superior a 1,6 mil milhões de dólares.

OpenAI: receita anual acima de 1,6 mil milhões de dólares

Todos já conhecemos, ou pelo menos já ouvimos falar, da OpenAI, a empresa responsável pela criação do popular sistema inteligente ChatGPT. E à medida que vamos estando mais familiarizados com este conceito, vamos também decobrindo não só o seu potencial, como também o montante que este setor movimenta.

Segundo os mais recentes relatórios, a OpenAI conseguiu atingir uma receita anual superior a 1,6 mil milhões de dólares. Este feito foi conseguido muito graças ao ChatGPT e ultrapassa então o valor de 1,3 mil milhões de dólares conseguidos pela empresa no mês de outubro. As informações foram referidas pelo canal The Information (via Reuters), que citou fontes familiarizadas com o assunto.

Para além disso, já na semana passada o Bloomberg havia noticiado que a OpenAI estava a considerar solicitar um novo financiamento avaliado em mais de 100 mil milhões de dólares. Mas a avaliação e cronograma para este financiamento ainda não foram finalizados e, como tal, as condições podem sofrer alterações.

O relatório menciona também outros investimentos e financiamentos da empresa e os planos para que, a partir deste mês de janeiro, os funcionários da OpenAI possam vender ações a uma avaliação de 86 mil milhões de dólares.

Também na semana passado infomámos que alguns engenheiros da OpenAI poderiam ganhar até 800.000 dólares por ano.