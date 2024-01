A informação não é nova, mas a União Europeia resolveu agora, com a chegada de 2024, recordar uma das mais importantes mudanças que promoveu nos últimos anos. O USB-C vai passar a ser o padrão para as portas de carregamento. 2024 é o ano da chegada do USB-C a todos os dispositivos e não há volta a dar.

USB-C passa a ser o padrão na União Europeia

Ainda que tenha recebido muita oposição, a mudança que a União Europeia colocou no seu território é algo já bem real. A partir de 2024 todos os dispositivos eletrónicos vão ter de respeitar este padrão e oferecer aos utilizadores uma interface comum para carregamento.

Como foi largamente reportado, será com a interface USB-C que esse padrão será apresentado. A decisão surgiu no final de 2022 e tomou a forma de uma diretiva, que tinha data de aplicação o início do ano de 2024, momento esse que agora chegou de forma oficial e que a União Europeia resolveu comemorar e recordar.

Na publicação que fez no X (ex- Twitter) a União Europeia reforçou que esta medida defende a promoção da inovação tecnológica. Versa-se agora no domínio do carregamento de dispositivos eletrónicos e a prevenção da fragmentação do mercado. Segundo a UE, a solução de "carregamento universal" usando USB-C estará disponível para os seguintes dispositivos em 2024.

The wait is finally over.



From 2024, USB-C will be the common standard for electronic devices in the EU.



It means better charging technology, reduced e-waste and less fuss to find the chargers you need! #DigitalEU — European Commission (@EU_Commission) December 30, 2023

Novos dispositivos com o USB-C presente

Esta não será uma obrigatoriedade que se aplique a apenas uma categoria de equipamentos. A União Europeia quis criar uma medida mais alargada e assim a porta USB-C terá de estar disponível para smartphones, tablets, headphones, colunas portáteis, consolas, leitores e-book, teclados, ratos e sistemas GPS portáteis.

A mudança já começou a tomar forma durante 2023 e uma das maiores mudanças chegou com o novo iPhone. Se na maioria dos dispositivos Android o USB-C é já a norma, no caso da Apple, e após muita oposição, a chegada do iPhone 15 com uma interface USB-C veio alterar muito, sendo também alargada à restante gama de dispositivos.

Os ganhos que esta medida traz são óbvios, em especial no que toca à poupança nos carregadores, que assim se tornam universais. Ao mesmo tempo, ajudará a evitar que diferentes produtores limitem injustificadamente a velocidade de carregamento.