A União Europeia aprovou a utilização do USB-C como interface padrão e isso irá ter impacto na Apple e no iPhone. Esta é uma mudança importante para os consumidores e para os seus equipamentos no futuro.

Depois deste momento único, a União Europeia veio agora revelar mais informações e colocou uma data marcada no calendário até à qual a mudança terá que acontecer.

Foi em outubro que os legisladores europeus aprovaram a diretiva que veio marcar um momento importante. A obrigatoriedade de usar a interface USB-C nos dispositivos eletrónicos foi tornada real e esta teria de ser respeitada por todos os fabricantes, incluindo a Apple.

Apesar de ter sido aprovada, faltava saber o momento certo da sua entrada em funcionamento. Tudo apontava para que fosse durante 2024, mas sem qualquer certeza ou confirmação. A data definitiva foi agora revelada e publicada para se tornar efetiva.

It is official #CommonCharger published in the Official Journal. The rules will enter into force before the end of the year & start to apply before the end of 2024! @alexagiussaliba @EP_SingleMarket



Reminder on what this means https://t.co/LjzLs56URf https://t.co/Rh8PHTG0KC