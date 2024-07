App Encontrar ajuda homem a recuperar Apple Watch um ano depois de o ter perdido no mar

Já falámos muitas vezes de casos de sucesso que envolvem o Apple Watch e a rede Encontrar (Find My). A história de hoje é interessante porque mantém no tempo a esperança que nada será perdido. Um americano que perdeu no mar das Caraíbas o seu Apple Watch, recuperou-o mais de um ano e meio depois... a funcionar!

Apple Watch perdido no oceano recuperado após um ano

O homem americano contou a sua história num vídeo que publicou no YouTube. Segundo ele, tudo aconteceu durante uma viagem às Caraíbas, em junho de 2022, para celebrar o aniversário do seu filho. Jared diz que comprou novos Apple Watches para si e para o filho, para que este pudesse comunicar com ele a qualquer momento, mesmo sem um telefone por perto.

O dono do Apple Watch diz que costumava fazer mergulho duas vezes por dia sem tirar o relógio do pulso - afinal, o Apple Watch é certificado como resistente à água a profundidades de até 50 metros. Mas um dia, depois de regressar de um mergulho, Jared apercebeu-se de que o seu relógio da Apple já não estava no pulso.

Estava a usá-lo e puf, desapareceu, deslizou do meu pulso e caiu na água. Não me apercebi disso na altura, tão distraído estava com a verdadeira beleza daquele lugar.

Disse Jared Brick.

Triste com a situação, o passo lógico que um utilizador Apple deve fazer é utilizar a app Encontrar (Find My) para marcar o dispositivo como perdido. Jared admite que sempre fantasiou com o facto de alguém encontrar o Apple Watch e lho devolver, embora não acreditasse que isso pudesse realmente acontecer. Mas aconteceu.

Em dezembro do ano passado, recebeu uma mensagem de voz de alguém das Caraíbas que dizia ter encontrado o seu Apple Watch.

O dispositivo ainda estava a funcionar e, graças ao serviço Encontrar, apresentava uma mensagem com o número de telefone de Jared. A pessoa enviou o smartwatch de volta ao seu proprietário na Califórnia, que confirmou que era o seu relógio perdido e que estava de facto a funcionar.

É fantástico, muito obrigado ao Jonathan das Caraíbas por o ter encontrado, me ter contactado, me ter enviado o relógio e à Apple por ter criado uma tecnologia tão fantástica que funciona.

Celebrou Jared Brick depois de recuperar o seu relógio Apple.