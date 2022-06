Na União Europeia há muito que se debate a padronização do carregamento de dispositivos como smartphones, tablets e computadores. Os desafios são grandes dada a diversidade do mercado, mas ainda assim a lei começa a ser desenhada.

Acabaram de ser anunciadas mais algumas informações relevantes relativas ao carregador comum, com data marcada para o final da transição.

A União Europeia acaba de chegar a um acordo sobre a proposta de lei que obrigará todas as fabricantes de dispositivos moveis a adotar uma forma de carregamento comum. O USB Tipo-C será assim universal e isso implica que a Apple tenha que abandonar a porta Lightning nos seus dispositivos.

Segundo foi partilhado há instantes, os telemóveis, tablets, e-readers, câmaras digitais e outros dispositivos não especificados, mas que certamente irão abranger wearables dos mais variados tipos, terão que ter porta USB Tipo-C para carregamentos. Isto deverá acontecer até ao outono de 2024.

Além disso, terá que haver uma harmonização das tecnologias de carregamento rápido.

Outra das questões, que quando houver um carregador comum fará todo o sentido, passa por vender os dispositivos sem carregador na caixa. Esta é, na verdade, uma medida que já algumas fabricantes estão a levar a cabo, como a Samsung ou a Apple e que, de forma geral está a ser bem aceite, ainda que existam muitas vozes contra. Aliás, nalguns países a venda de smartphones sem carregador na caixa foi mesmo proibida.

A Comissão do Mercado Interno e Defesa do Consumidor do Parlamento Europeu anunciou o acordo através do Twitter antes de uma conferência de imprensa prevista para esta manhã. Caso sejam partilhadas mais informações relevantes, iremos atualizar este artigo.

Estas regras surgem como uma tentativa de reduzir o lixo eletrónico na UE, dando aos carregadores de dispositivos eletrónicos um tempo de vida mais longo. A UE estima que, assim, a quantidade de lixo eletrónico produzido em toda a área tenha atingido mais de 12 milhões de toneladas em 2016.