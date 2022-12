Microsoft assina contrato para que o jogo Call of Duty esteja na Switch durante 10 anos

Continua a polémica que envolve a aquisição da criadora Activision Blizzard pelas mãos da Microsoft e outros grandes nomes do setor dos videojogos. Como já aqui dissemos por diversas vezes, o problema está na possibilidade de essas mesmas empresas do setor ficarem sem o popular jogo Call of Duty.

No entanto, recentemente a Microsoft disponibilizou-se a assinar um contrato de forma a manter CoD nas plataformas da Sony por mais 10 anos. E as últimas informações mostram agora que a empresa assinou um contrato semelhante, mas desta vez com a Nintendo para que o título não deixe a consola Switch e nela permaneça durante 10 anos.

Call of Duty estará na Nintendo Switch pelo menos por mais 10 anos

A intenção de a Microsoft comprar a Activision Blizzard por 60 mil milhões de dólares tem gerado uma enorme polémica no mundo dos jogos. Muitas empresas, em especial a Sony, têm várias reticências em relação ao negócio e receiam perder a disponibilidade de alguns dos mais populares títulos nas suas plataformas. Call of Duty é, sem dúvida, o título no centro deste receio, o que já motivou a que esta aquisição começasse a ser investigada pelo governo dos Estados Unidos e também pelo Reino Unido.

Depois de várias tentativas de garantir que o jogo se mantinha nas plataformas rivais, parece que a empresa de Redmond teve agora que o fazer de uma forma mais formal. Assim, à semelhança do que aconteceu com a Sony, a Microsoft assinou também um contrato com a Nintendo onde garante que o jogo Call of Duty vais estar e manter-se na consola Switch por mais 10 anos, assim que a compra da Activision seja finalizada.

Para além de tentar descansar as empresas rivais com esta atitude, a Microsoft espera também poder solidificar a ideia de que pretende que este e outros jogos da criadora Activision continuem a chegar a mais jogadores e plataformas.

Como tal, resta aguardar por novos desenvolvimentos sobre estas notícias, especialmente sobre o desfecho das investigações em curso pelas entidades reguladoras de vários países.