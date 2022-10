Microsoft diz que o Reino Unido foi influenciado pela Sony na investigação da Activision Blizzard

A Microsoft já adquiriu a Activision Blizzard em janeiro deste ano, mas esta é uma novela que ainda não chegou ao fim, e parece que ainda vai ter muitos novos episódios até lá. Isto porque a compra gerou uma onda de indignação por parte da Sony, uma vez que a empresa japonesa tem receio de perder a disponibilidade de alguns dos mais populares jogos da criadora, como o Call of Duty.

Esta aquisição tem sido alvo de investigações, e agora a empresa de Redmond vem dizer que o Reino Unido foi influenciado pela Sony no processo de de análise à compra da Activision Blizzard.

Microsoft acusa Reino Unido de se influenciar pela Sony

Segundo as recentes informações, a Microsoft disse que a entidade reguladora da concorrência do Reino Unido se terá baseado em objeções da rival Sony, no âmbito da investigação aprofundada ao acordo de 60 mil milhões de dólares da compra da Activision Blizzard, em especial às preocupações sobre o jogo Call of Duty. No início do mês de setembro, o Reino Unido já havia indicado que esta compra poderia prejudicar a concorrência e, como tal, era necessária uma investigação a fundo.

A Autoridade da Concorrência e Mercados do Reino Unido (CMA) disse nesta quarta-feira (12) que esta fusão 'mudou o jogo', uma vez que dará à Microsoft o poder sobre os jogos mais vendidos, como Call of Duty, World of Warcraft e Candy Crush. A entidade adiantou que "está preocupada que ter controlo total sobre este poderoso catálogo possa resultar na hipótese de a Microsoft prejudicar os consumidores, prejudicando ainda a capacidade da Sony de competir neste mercado".

Depois disto, a gigante de Redmond referiu que a CMA adotou as reclamações da Sony, sem o "nível apropriado de revisão crítica". A Microsoft refere que "a decisão baseia-se incorretamente nas declarações egoístas da Sony que exageram significativamente a importância de Call of Duty e negligenciam a clara capacidade da Sony de responder competitivamente".

Para além disso, a empresa também voltou a reforçar que já garantiu, por diversas vezes, manter CoD na PlayStation. Um porta-voz da Microsoft disse ainda que "este acordo vai beneficiar os jogadores, os programadores e a indústria, à medida que trazemos mais jogos para as pessoas".

Contudo, um porta-voz da Sony voltou a frisar a sua opinião de que esta compra é "má para a concorrência, má para a indústria de jogos e má para os próprios jogadores", reforçando a posição dominante dada à Microsoft com esta aquisição.