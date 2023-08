Monolith: Requiem of the Ancients, aventura num Mundo fantástico

Os estúdios indie C2 Game Studio e a editora Versus Evil, anunciaram recentemente o jogo, Monolith: Requiem of the Ancients. Trata-se de um titulo de ação e aventura na terceira pessoa que decorre num mundo distante e em perigo.

Uma aventura repleta de ação, que decorre numa perspectiva da 3ª pessoa e que transporta o jogador até um mundo distante, chamado de Gliese, que se encontra ameaçado por um perigo ancestral que ameaça tudo e todos.

Mas Gliese não se encontram ainda condenado e um herói emerge das sombras para o salvar: Astor, um jovem Diokek.

Gliese encontra-se repleto de ruinas e vestígios de um passado colorido pelo que Astor terá de descobrir o passado do seu mundo, para encontrar a salvação do seu futuro. Entre essas ruinas, encontram-se uns estranhos monolitos, que dão nome ao jogo, e se virão a tornar peça fundamental no desenrolar da ação.

Na sua demanda, Astor vai ter de salvar os espíritos dos Deuses que se encontram aprisionados por uma estranha e poderosa Magia Negra e dessa forma, irá recolher poderes mágicos e armas poderosas que lhe permitirão enfrentar a maior ameaça de todas: The Undead King.

Num mundo belo e traiçoeiro, repleto de beleza e perigos, o jogador irá explorar florestas impregnáveis, desertos escaldantes, tundras geladas enquanto se deparará com estruturas e ruinas ancestrais repletas de segredos

O sistema de combate de Monolith: Requiem of the Ancients apresenta um rico sistema assente em combos que mistura uma grande variedade de armas e habilidades especiais. Pelo caminho o jogador terá de dominar artes mágicas, habilidades fantásticas de defesa ou ataque, armas especiais e outros mecanismos como por exemplo, um sistema de Runic Swarm que permite convocar companheiros e outras ajudas.

Com a ajuda dos pacíficos Diodeks, dos seus amigos e companheiros de aventura, Astor irá descobrir a verdade sobre os Monolitos e travar a destruição de Gliese.

Monolith: Requiem of the Ancients está previso ser lançado para PC, Nintendo Switch, PlayStation e Xbox no inicio do próximo ano.