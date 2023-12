Trailer do GTA 6 torna-se no maior anÃºncio de jogos com mais de 143 milhÃµes de visualizaÃ§Ãµes

Se dúvidas houvesse, agora está mais do que claro que os jogadores esperavam ansiosamente pelo novo Grand Theft Auto 6. A criadora Rockstar Games já revelou o trailer oficial e os últimos dados mostram que o vídeo se tornou no maior anúncio de jogos com mais de 143 milhões de visualizações no YouTube.

GTA VI: Mais de 143 milhões de visualizações

No passado diz 5 de dezembro, a Rockstar surpreendeu ao revelar o primeiro trailer oficial do novo GTA 6. Após a sua divulgação, rapidamente se percebeu que o vídeo iria tornar-se viral, pois apenas 24 horas depois o trailer bateu o recorde e atingiu 100 milhões de visualizações no YouTube.

Mas o sucesso não foi 'sol de pouca dura', pois há agora novos dados que mostram que o trailer se tornou no maior anúncio de jogos ao alcançar mais de 143 milhões visualizações na plataforma da Google. Para além disso, tem ainda mais de 10 milhões de gostos por parte dos utilizadores.

Contudo, se falarmos também nos conteúdos criados sobre Grand Theft Auto 6 pela comunidade do YouTube, então as visualizações já ultrapassam os 250 milhões de acessos.

Segundo Leo Olebe, diretir do YouTube Gaming, "a linha Grand Theft Auto tem sido o epicentro do entretenimento em décadas e nós esperamos que a comunidade do YouTube e os seus criadores cheguem mais longe nos próximos anos com Grand Theft Auto VI". O executivo sublinha ainda que "estabelecer este novo recorde é um testemunho do impacto cultural da saga".

Esta é mais uma prova de que GTA é um dos maiores sucessos do mundo dos jogos e o último GTA V já conquistou quase 200 milhões de cópias vendidas. Os dados mostram ainda que toda a gama, que estreou no mercado em 1997, já vendeu até agora 410 milhões de exemplares.

O Grand Theft Auto 6 vai chegar em 2025 para a PlayStation 5 e para as Xbox Series X e Series S, mas ainda não há uma data definida para a sua chegada para PC.