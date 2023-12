Leak revela parceria entre a LEGO e a Polaroid que promete impressionar os nostÃ¡lgicos

Uma partilha num site polaco revelou uma parceria entre a LEGO e a Polaroid que vai, por certo, interessar aos nostálgicos entusiastas.

Antes do seu lançamento oficial pela LEGO, um retalhista polaco concedeu aos entusiastas um vislumbre do aguardado conjunto LEGO Ideas - 21345 Polaroid OneStep SX-70 Camera - com lançamento previsto apenas para o próximo ano. Já não falta muito, mas o entusiasmo é real.

O conjunto 21345, de 516 peças, é uma realização da Minibrick Productions' Ideas e, através da captura da essência da icónica Polaroid OneStep, a LEGO demonstrou uma habilidade notável e assegurou a reprodução fiel das suas cores, proporções e características distintivas.

Este conjunto, a par da Retro Camera 31147, oferecem lenha para a fogueira dos nostálgicos.

Aliás, apesar de a LEGO Polaroid OneStep ser ligeiramente mais pequena do que a câmara real, medindo cerca de 75% do seu tamanho, possui um botão que pode ser premido, dá forma à marca adequadamente, e ainda chega com um elemento impresso da Polaroid Land Camera.