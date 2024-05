Fortinet: receita total do 1.º trimestre de 2024 dispara…

A Fortinet, líder mundial de cibersegurança que fomenta a convergência entre segurança e redes, acaba de anunciar os resultados financeiros do primeiro trimestre de 2024 que terminou a 31 de março de 2024.

Já são conhecidos os resultados financeiros do primeiro trimestre de 2024 da Fortinet. De acordo com as informações, destaca-se:

Receita total de 1,35 mil milhões de dólares, um aumento de 7% face ao período homólogo

Receitas de serviços 944 milhões de dólares, um aumento de 24% face ao período homólogo

Margem operacional GAAP de 23.7%

Margem operacional Não-GAAP de 28.5%

Fluxo de caixa das operações de 830 milhões de dólares

Fluxo de caixa livre de 609 milhões de dólares

Ken Xie, Founder, Chairman and Chief Executive Officer of Fortinet, referiu que...

Estamos completamente dedicados à execução da nossa estratégia, anunciada há seis meses, para alavancar a nossa escala, as capacidades de go-to-market, o foco no cliente e a nossa experiência em engenharia que nos irá permitir capitalizar os mercados de Unified SASE e Security Operations em rápido crescimento, enquanto continuamos a ganhar quota de mercado em Secure Networking Acreditamos que a nossa oferta de Unified SASE é a mais completa do setor e estamos bem posicionados para liderar nas nossas três principais áreas de crescimento, ao aproveitarmos a nossa experiência na convergência entre redes e segurança, a nossa história de inovação em IA e a nossa capacidade de integrar produtos no nosso sistema operativo FortiOS. Estamos satisfeitos por termos conseguido executar, a partir de uma forte disciplina financeira, o primeiro trimestre deste ano, que nos levou a um desempenho superior na margem operacional não-GAAP e no fluxo de caixa livre.