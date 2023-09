Foxconn quer duplicar os empregos e o investimento na Índia nos próximos meses

A indústria dos chips eletrónicos tem tido uma atenção especial sobretudo depois da pandemia da COVID-19, altura em que muitos se aperceberam do importante e fundamental papel que este setor tem na sociedade e no mundo empresarial. E a Foxconn está empenhada em alargar a sua participação neste campo e, como tal, quer duplicar os empregos e o investimento na Índia ao longo dos próximos 12 meses.

Embora a Foxconn sempre tenha sido associada à China, trata-se de uma fabricante de Taiwan que, aos poucos, tem deixado a sua participação no território de Xi Jinping. Por sua vez, a empresa conhecida sobretudo pelo fabrico de iPhones, tem virado cada vez mais a sua atuação para a Índia.

Foxconn quer duplicar empregos e investimento na Índia

De acordo com as mais recentes informações, a Foxconn tem planos para duplicar a sua força de trabalho e os seus investimentos na Índia até ao final do próximo ano de 2024. As declarações foram feitas por um executivo da fornecedora da Apple no passado domingo (17).

A aposta no país indiano por parte da fabricante tem crescido a olhos vistos e tudo indica que a tendência é para aumentar ainda mais a sua presença no país, à medida que se afasta gradualmente da China.

Para assinalar o 73.º aniversário do primeiro-ministro indiano Narendra Modi, o representante da Foxconn na Índia, V Lee, afirmou numa publicação na rede social LinkedIn que a empresa estava a planear duplicar os empregos, o IDE (investimento estrangeiro direto) e ainda o tamanho dos negócios na Índia.

Recordamos que a Foxconn já conta com uma fábrica de iPhones localizada na região indiana de Tamil Nadu, a qual já emprega mais de 40.000 pessoas.