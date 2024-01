Dívidas da Google, Meta e TikTok retiradas da base de dados da Rússia

Infelizmente a guerra da Rússia na Ucrânia continua bem ativa e todos os dias recebemos notícias menos boas em relação a este conflito. Este cenário também tem tido um impacto no mundo tecnológico e as mais recentes notícias indicam que as dívidas da Google, Meta, TikTok e Telegram foram agora retiradas da base de dados russa.

Dívidas do Google, Meta e Tiktok removidas de base de dados russa

De acordo com as recentes notícias avançadas pela Reuters, as dívidas da Google, Meta, TikTok e ainda Telegram foram removidas da base de dados russa. Neste sentido, deduz-se que as multas impostas pelos tribunais russos a estas gigantes da tecnologia já foram acertadas e liquidadas pelas marcas, uma vez que já não se encontram registadas como devedoras na base de dados dos oficiais de justica estatais russos.

Por outro lado, a agência de notícias indica que essa mesma base de dados ainda apresentava a rede social X, de Elon Musk, como devedora, com uma dívida de 51 milhões de rublos, cerca de 510 mil euros, assim como a plataforma de jogos Twitch endividada com a Rússia em 23 milhões de rublos, algo como 230 mil euros.

Para já, a Google, Meta, TikTok e Telegram ainda não haviam respondido aos pedidos de comentários feitos pela Reuters. Para além disso, não foi possível contactar imediatamente com os oficiais de justiça da Rússia.

A Rússia entrou em conflito com várias empresas tecnológicas estrangeiras no que respeita àquilo que considera conteúdo ilegal e a falha no armazenamento local de dados dos utilizadores do país. Estas disputas ganharam uma maior importância após a invasão da Ucrânia, no mês de fevereiro de 2022. Recordamos que, após esse conflito, o Twitter (agora X), o Facebook e o Instagram foram bloqueados em território russo, e o YouTube da Google tornou-se também num alvo para a Rússia, uma vez que o país lhe aplicou várias multas por 'conteúdos proibidos'.

Já no final de 2023, a Google foi multada em 164 mil dólares por não aramezenar os dados dos utilizadores na Rússia.