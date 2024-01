NLRB acusa SpaceX de despedir ilegalmente trabalhadores por criticarem Elon Musk

O Conselho Nacional das Relações Laborais (NLRB) apresentou uma queixa contra a SpaceX, acusando-a de despedir ilegalmente oito funcionários envolvidos na redação de uma carta que considerava o comportamento de Elon Musk nas redes sociais "uma fonte frequente de distração e constrangimento".

De acordo com o processo, a empresa cometeu uma prática laboral injusta quando despediu os trabalhadores por "participarem numa atividade concertada protegida no trabalho". Acusou também a SpaceX de interrogar pelo menos um funcionário sobre a carta, bem como sobre as identidades dos seus colegas e a natureza da sua "atividade concertada protegida".

Além disso, a queixa diz que a SpaceX criou uma "impressão de vigilância" ao mostrar a um funcionário capturas de ecrã de uma conversa de grupo do Signal de que faziam parte vários funcionários. A carta aberta que está no centro deste caso chamava a atenção para o "comportamento nocivo de Musk no Twitter" antes de ter adquirido a plataforma agora conhecida como X.

Em particular, os funcionários manifestaram a sua preocupação com as piadas que ele fez no X sobre as acusações de má conduta sexual contra ele, que a SpaceX resolveu com 250 mil dólares. A carta pedia à empresa que responsabilizasse os dirigentes pelas suas ações e condenasse os comportamentos prejudiciais.

A carta circulou dentro da empresa em 2022

Os funcionários envolvidos na redação da carta fizeram-na circular dentro da empresa em meados de 2022. O presidente da SpaceX, Gwynne Shotwell, repreendeu-os poucas horas depois de a enviar e disse-lhes para pararem imediatamente de inundar os canais de comunicação dos funcionários.

Cinco funcionários foram despedidos no dia seguinte e outros quatro foram despedidos em julho e agosto. Apenas um deles não participou na apresentação da queixa por práticas laborais injustas.

Na SpaceX, os foguetões podem ser reutilizáveis, mas as pessoas que os constroem são tratadas como dispensáveis. Tenho esperança de que estas acusações responsabilizem a SpaceX e a sua direção pela sua longa história de maus tratos aos trabalhadores e de sufocamento do discurso.

Disse Paige Holland-Thielen, uma das funcionárias despedidas.

NLRB pode ordenar à SpaceX que reintegre os trabalhadores

O processo deverá ser apresentado a um juiz administrativo a 5 de março, embora a empresa possa chegar a um acordo antes de o mesmo ter lugar. Se o NLRB decidir que a empresa violou as leis laborais, pode ordenar à SpaceX que reintegre os trabalhadores e lhes pague o retroativo adequado.

A SpaceX pode, no entanto, recorrer da decisão para a comissão e depois para um tribunal federal, pelo que poderá ser uma longa jornada para os trabalhadores envolvidos.

Há anos que Musk tem estado em conflito com o NLRB através das suas outras empresas. Anteriormente, o conselho acusou o X de despedir ilegalmente um empregado que se opôs à sua política de regresso ao escritório. Entretanto, a Tesla já foi alvo de várias queixas da NLRB, incluindo uma que acusava o fabricante de automóveis de despedir ilegalmente trabalhadores em retaliação por atividade sindical.

