Rússia multa a Google em US$ 365 milhões por vídeos com conteúdos “proibidos” no YouTube

A tentar lidar com as pesadas sanções que os países e as empresas lhe aplicaram, a Rússia tem também jogado algumas das suas cartas como forma de encontrar uma possibilidade de dar a volta ao jogo a seu favor.

Como tal, as últimas informações indicam que o país de Vladimir Putin multou agora a Google em 365 milhões de dólares devido à existência de vídeos com "conteúdos" proibidos, e que vão contra as leis do país, no YouTube.

Rússia multa Google por vídeos ilegais no YouTube

De acordo com as informações reveladas, a Rússia aplicou uma multa de 365 milhões de dólares à Google por esta não eliminar vídeos da plataforma YouTube que vão contra as leis do país.

Segundo um comunicado emitido, o regulador das comunicações estatais da Rússia, Roskomnadzor, afirma que o YouTube não cumpriu as ordens para remover "conteúdos proibidos", os quais incluem vídeos onde é "promovido o extremismo e o terrorismo", assim como informações que o país considera como sendo falsas relativamente à guerra na Ucrânia.

Já no mês de março, o regulador havia ameaçado a Google por esta não remover estes vídeos 'ilegais' da plataforma, referindo que a multa iria começar nos 8 milhões de rublos, algo como 94,675 dólares naquela altura. Mas a ameaça indicava que o valor poderia aumentar para em até 20% da receita anual da Google.

Por sua vez, em maio, a gigante das pesquisas anunciou que iria suspender a sua atividade na Rússia, devido à invasão no país ucraniano. Como consequência, a subsidiária russa da Google entrou oficialmente em falência no passado mês de junho.

O canal The Verge tentou contactar a Google para obter mais informações, mas até ao momento ainda não obteve uma resposta.

Mas esta já não é a primeira vez que a Rússia e a Google entram em conflito. Também em maio de 2021, o país ameaçou igualmente a gigante tecnológica para esta eliminar conteúdos não aprovados, caso contrário o serviço seria bloqueado na região.