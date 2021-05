A Rússia sempre teve uma postura forte no que toca a empresas que operam no seu território. Devem seguir as regras definidas de forma muito firme ou ficam sujeitas a sanções e a multas pesadas.

Um desses momentos de embate parece estar agora a chegar, com uma ameaça feita pela Rússia à Google. Ou a gigante das pesquisas remove os conteúdos contrários, ou o acesso aos seus serviços será abrandado no país. O prazo é curto e dura apenas 24 horas.

Uma ameaça real da Rússia à Google

O recado chegou pela conhecida Roskomnadzor, o Serviço Federal de Supervisão de Comunicações, Tecnologia da Informação da Rússia. A Google tem apenas 24 horas para remover todos os links que têm sido identificados como sendo contrários ao país.

O Google não cumpre totalmente a sua obrigação de excluir links para recursos da Internet com informações proibidas no nosso país dos resultados de pesquisa na Rússia. Em média, de 20% a 30% dos links para conteúdo proibido na Rússia não são removidos dos resultados de pesquisa, incluindo sites de organizações terroristas e extremistas, sites com imagens pornográficas de menores, bem como lojas online que vendem droga

24 horas para cumprir esta imposição

Caso a Google não cumpra esta ordem agora apresentada, a Rússia promete tomar uma posição forte. Para castigar a gigante das pesquisas, garante que irá abrandar a velocidade da Internet de todos os que acederem ao motor de pesquisa e aos seus restantes serviços.

Curiosamente, esta posição da Roskomnadzor e da própria Rússia não é nova. Já no passado outra gigante tecnológica esteve com o acesso controlado. Falamos do Twitter, que há muito pouco tempo esteve nesta situação, depois de não ter eliminado conteúdo banido no país.

Roskomnadzor já alertara para links e sites

Também a Google, em dezembro, teve problemas legais na Rússia. Na altura viu ser aplicada uma multa de 33.500 euros (3 milhões de rublos), por se recusar a cumprir com as regras do país. Também nessa altura teve 24 horas para reagir.

Por agora a Google ainda não reagiu a esta nova imposição que a Rússia lhe colocou. O tempo está a contar e têm de rapidamente proceder à remoção dos links identificados, para assim não sofrerem as restrições prometidas-