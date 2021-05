A mudança da política da Google associada ao Fotos está prestes a ser implementada. A gigante das pesquisas vai terminar com o armazenamento ilimitado e passar a cobrar aos utilizadores que excederem o armazenamento disponível.

Com esta data cada vez mais próxima, a Google parece estar a preparar esse momento. Assim, criou agora uma nova ferramenta que vai ajudar todos os utilizadores a gerir melhor o seu espaço e a garantir que este não é esgotado.

A poucos dias da Google mudar a sua política de armazenamento do seu serviço Fotos, surgiu agora um conjunto de informações úteis. A gigante das pesquisas publicou um artigo no seu blog a destacar os pontos principais que devem ser destacados.

Pontos a ter em conta para recuperar armazenamento

Em 4 pontos, destaca o essencial e o que deve ser focado pelos utilizadores. Começa de forma simples e aponta que as fotos e os vídeos de Alta qualidade vão ficar fora do espaço controlado e são aceites. Este formato vai, entretanto, ser renomeado para “Storage saver“, para ser mais real.

No segundo ponto, a Google recorda que tem uma página onde os utilizadores podem validar o espaço disponível. Aqui podem validar o armazenamento disponível e uma previsão para o tempo em que esse espaço vai demorar a ser esgotado.

Ferramenta útil para o espaço do Google Fotos

Para a terceira é de todas a mais interessante. A Google tem uma nova ferramenta para os utilizadores do Fotos, que vai permitir recuperar espaço. Nas Definições, vai surgir agora a possibilidade de encontrar fotografias desfocadas, vídeos grandes ou capturas de ecrã.

Por fim, a Google quer simplificar as opções e as definições do Fotos. Vão ser alteradas as designações para serem mais simples de ser interpretadas pelos utilizadores. Um exemplo disso é mesmo a passagem das fotos de Alta qualidade para “Storage saver“.

Esta é uma informação muito importante para gerir o espaço de armazenamento no Google Fotos. Em especial a nova ferramenta vai garantir que as imagens que podem ser eliminadas ficam acessíveis para serem removidas e assim recuperar o espaço necessário no Google Fotos.