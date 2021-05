Prepare-se! Google Fotos vai deixar de ter armazenamento ilimitado gratuito já este mês

Foi em novembro de 2020 que a Google anunciou o fim do armazenamento ilimitado e gratuito para o Google Fotos. Com uma ligeira redução na qualidade das imagens, os clientes Google tinham neste serviço um espaço para guardar fotografias e vídeos sem que “ocupassem espaço” dos 15 GB gratuitos.

Será então já no próximo dia 1 de junho que as imagens guardadas no Fotos passarão a ocupar espaço, inviabilizando a sua utilização como espaço de backup. Saiba mais sobre esta mudança e tenha uma alternativa.

O Google Fotos é hoje o melhor serviço de armazenamento e gestão de fotos e vídeos que existe no mercado. Uma das grandes vantagens, para os clientes que não paguem pelo serviço Google One, é o armazenamento gratuito e ilimitado deste conteúdo multimédia, ainda que a qualidade seja ligeiramente reduzida.

Infelizmente, esta vantagem apenas estará disponível até ao final deste mês. No dia 1 de junho, todas as imagens carregadas para a cloud terão o seu espaço contabilizado, somando para os apenas 15 GB disponíveis para os serviços Google. Este espaço gratuito é variável, mas a generalidade dos utilizadores deverá ter apenas os 15 GB.

E depois de dia 1 de junho, o que acontece aos conteúdos do Google Fotos

Para quem tem os últimos anos da sua vida registados em imagens e gravados no Google Fotos, não há nada com que se deva preocupar. As imagens serão mantidas nas mesmas condições em que estiveram até ao momento.

No entanto, todas as que forem carregadas posteriormente, passam a ocupar o seu espaço.

Na declaração da Google, pode ler-se:

As fotos e os vídeos com cópias de segurança em alta qualidade feitas antes de 1 de junho de 2021 não serão contabilizados no armazenamento gratuito de 15 GB da sua Conta Google.

Para quem tem um smartphone Google Pixel 2 ou posterior, estas novas regras não se aplica.

Não quer abdicar do Google Fotos? Esta é a solução

Pois bem, tal como referi anteriormente, este é sem dúvida alguma o melhor serviço para gerir fotografias e vídeos. É por isso que muitos clientes Google não estarão interessados em procurar alternativas. Assim, a solução mais óbvia passará por subscrever um dos planos mensais ou anuais do Google One.

100 GB: 1,99 €/mês ou 19,99 €/ano

200 GB: 2,99 €/mês ou 29,99 €/ano

2 TB: 9,99 €/mês ou 99,99 €/ano

Outros serviços de armazenamento cloud

Por outro lado, se apenas pretende ter as suas fotos e vídeos num backup na cloud, então existem algumas alternativas interessantes, gratuitas.

Yandex.Disk – permite guardar fotos gratuitamente, na sua resolução original, e ainda oferece 50 GB de armazenamento na cloud.

Mega – está disponível para Android, iOS, Windows, Mac e Linux e oferece 50 GB de armazenamento gratuito.

pCloud – oferece 10 GB gratuitos, mas conta com planos vitalícios.

Cluster – olhando à vertente da partilha, permite criar álbuns privados com a família e amigos. Na verdade, é quase uma rede social privada, com grupos restritos.

OneDrive – só tem apenas 5 GB gratuitos, no entanto, poderão ser um bom complemento para armazenamento na cloud.

Considerando que já falta muito pouco para esta mudança drástica no Google Fotos, comece a preparar-se já. Se tiver alguma sugestão de serviço cloud adicional, deixe nos comentários.